Redmi تحدد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Redmi K30 5G Speed Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بالكشف عن الهاتفين Redmi K30 و Redmi K30 5G في شهر ديسمبر من العام الماضي، وفي وقت لاحق وبالضبط في شهر مارس من هذا العام، قامت الشركة الصينية بإطلاق الهاتف Redmi K30 Pro و Redmi K30 Pro Zoom مع المعالج Snapdragon 865. اليوم، أعلنت الشركة أنها ستقوم بإضافة هاتف جديد إلى تشكيلة Redmi K30 Series في اليوم 11 مايو يُدعى Redmi K30 5G Speed Edition.

لم تكشف لنا شركة Redmi عن أي معلومات حول المواصفات التقنية للهاتف Redmi K30 5G Speed Edition، ولكن الملصق الذي تم نشره من قبل الشركة في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يؤكد أن هذا الهاتف سيضم ثقبًا في الركن الأيمن العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة. وعلاوة على ذلك، فقد أكدت لنا هذه الصورة كذلك أن هذا الهاتف سيتم بيعه من قبل متجر JD.com الصيني مع العلم بأن هذا الأخير قام فعلاً بإنشاء صفحة لهذا الهاتف على متجره.

تلك الصفحة أكدت لنا أن الهاتف Redmi K30 5G Speed Edition سيضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فقد أكدت لنا كذلك أن الهاتف Redmi K30 5G سيضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، فضلا عن شاشة LCD تمتاز بحجم 6.67 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومعالج ثماني النوى لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي بعد يُدعى Snapdragon 768G.

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يُشاع كذلك أن شركة Redmi تعمل أيضًا على الهاتف Redmi K30i 5G والذي سيكون على الأرجح أرخص هاتف 5G في السوق، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت الشركة الصينية ستُعلن عن هذا الهاتف يوم 11 مايو جنبًا إلى جنب مع الهاتف Redmi K30 5G Speed Edition أم لا.