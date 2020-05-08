جميع مميزات تحديث Windows 10 2020 الجديد

سيصدر تحديث Windows 10 2020 الجديد والقادم في شهر مايو الحالي وهو يعتبر من أكبر التحديثات التي ستصدر لنظام ويندوز 10 في سنة 2020 ومن المفترض به أن يقوم بتغيير الكثير من الأمور ويضيف مجموعة كبيرة من المميزات والفوائد على نظام التشغيل لتحسين طريقة عمله واليوم سنتحدث معكم عن جميع الإضافات الجديدة للنظام.

أهم مميزات نظام Windows 10 2020 الجديدة :

نقدم لكم الآن أهم المميزات كما اعلنت عنها مايكروسوفت بشكل رسمي من خلال مدونتها الخاصة.

إعادة تسمية أسطح المكتب المتعددة :

هذه واحدة من الخواص التي كان يطلبها الكثيرون بإستمرار منذ أن صدر ويندوز 10 أول مرة، تعتمد هذه الميزة على فكرة بسيطة للغاية حيث يمكنك من خلال نظام وينوز 10 أن تقوم بعمل أكثر من سطح مكتب أو واجهة عمل مناسبة لأعمالك وحياتك الشخصية.

لنقل مثلاً أنك تمتلك جهاز كومبيوتر واحد تستخدمه للعمل ولحياتك الشخصية في المنزل، بالتأكيد في كل مكان تحتاج إلى مجموعة برامج مختلفة سواءً كانت مناسبة للعمل أو لحياتك الشخصية.

من خلال هذه الخاصية سيمكنك عمل سطح مكتب يحتوي على البرامج التي تحتاجها للعمل مع واحد آخر يحتوي على البرامج التي تحتاجها لحياتك الشخصية وإعادة تسمية كل واحد حتى يمكنك الإنتقال بينهم بسهولة.

إظهار درجة حرارة البطاقة الرسومية :

Advertisements

حصل برنامج Task Manger على تحديث كبير وتغيير كامل لشكله مع صدور ويندوز 8 وأصبح يمكنك الآن الإعتماد عليه بشكل كلي حتى تتمكن من مراقبة أداء جهازك ودرجات الحرارة وإستغلال موارد الجهاز بشكل مناسب وهذه الأمور بشكل عام والآن سيحصل على إضافة جديدة هامة.

الآن سيمكنك معرفة درجة حرارة البطاقة الرسومية الخاصة بك من خلال واجهة مراقبة البطاقة الرسومية في الـ TasK Manger ، بالطبع لازلت ستحتاج إلى الدخول عليه حتى تتمكن من معرفة درجة الحرارة هذه ولكنها خطوة مناسبة ستسهل على الكثيرين متابعة بطاقاتهم الرسومية.

نسخة إحتياطية على الإنترنت :

حسناً هذه واحدة من أهم المميزات التي سأستفيد منها بشكل شخصي ومباشر في تحديث windows 10 2020 وهذا لأنها ستمكنك من حفظ نسخة إحتياطية من النظام على الإنترنت ثم تحميلها في أي وقت تحتاج فيه لإعادة نظام التشغيل الخاص بك أو حتى تثبيت نسخة جديدة كاملة.

تحسين إستقبال الـ Bluetooth :

في العادي عندما كنت ترغب في ربط جهاز بالكومبيوتر الخاص بك من خلال البلوتوث كنت تحتاج الدخول إلى قائمة البلوتوث من الإعدادات الخاصة بك ولكن كل هذا على وشك أن يتغير حيث سيظهر لك تنبيه بجانب جهاز الكومبيوتر الخاص بك في حالة كان هناك جهاز في وضع الإتصال بالـ Bluetooth وقريب من جهاز الكومبيوتر.

يمكنك تحميل ويندوز 10 من مايكروسوفت مباشرةً من هنا .

إقرأ أيضاً :تحميل ويندوز 10 احدث اصدار 2020