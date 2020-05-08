فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Sony بإصدار تحديث Android 10 لإثنين من هواتفها الذكية المتوسطة، ويتعلق الأمر هنا بكل من Xperia 10 و Xperia 10 Plus. أوضح العديد من ملاك هذين الهاتفين أنهم بدأوا فعلاً بتلقي تحديث Android 10 على هواتفهم الذكية.
هذا التحديث يحمل البنية رقم 53.1.A.2.2 ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر مارس. وبصرف النظر عن ذلك، فإن الإنتقال إلى Android 10 يعني حصول المستخدمين على العديد من التغييرات والميزات الجديدة، بما في ذلك الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، ونظام التنقل بالإيماءات الجديد، فضلا عن الحصول على فكرة أفضل حول التطبيقات التي تقوم بتتبع موقعك الحالي.
هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.
وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.
كانت هذه تفاصيل خبر Sony تبدأ بترقية الهاتفين Xperia 10 و Xperia 10 Plus إلى نظام Android 10 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.