عائدات شركة HTC تنخفض في شهر أبريل لتصل إلى أقل من 10 ملايين دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة HTC لا تزال تعاني من الإنخفاض على مستوى الإيرادات، فقد نشرت الشركة الآن تقريرها لشهر أبريل الماضي، وهو التقرير الذي كشف لنا أن عائدات الشركة التايوانية في هذا الشهر بلغت 10 ملايين دولار أمريكي تقريبًا فقط. وبالتالي، هذا يُعد إنخفاضًا حادًا بنسبة 31 في المئة مقارنة بشهر مارس من هذا العام ونصف ما جلبته الشركة في شهر أبريل من العام الماضي.

علقت الشركة آمالها على قسمها المسؤول عن الواقع الإفتراضي، ولكن حتى الآن فشل هذا القسم في تعويض الإنخفاض الهائل في مبيعات الهواتف الذكية مع العلم بأن الشركة التايوانية لم تقم بإطلاق سوى عدد قليل من الهواتف الذكية الجديدة منذ العام 2019.

بلغ إجمالي إيرادات شركة HTC في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 ما يصل إلى 54 مليون دولار أمريكي، وهو أقل بقليل من نصف ما تمكنت الشركة من كسبه في نفس الفترة من العام الماضي. ولكي نكون واضحين، هذا فقط يمثل إيرادات الشركة، فصافي الربح أو بالأحرى صافي الخسارة لم يتم الإدلاء به بعد. وعلاوة على ذلك، فلا توجد تفاصيل حول مقدار الأموال التي جلبها قسم الواقع الإفتراضي ومقدار مبيعات قسم الهواتف الذكية.

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تم إستخدام أجهزة HTC Vive من شركة HTC لبناء متنزه للواقع الإفتراضي في المملكة العربية السعودية يُدعى Xtra Life. تبلغ مساحته 1500 متر مربع وينقسم إلى أربعة أقسام، وهي قسم ألعاب إطلاق النار، وقسم الرياضات، وقسم السباقات إضافة إلى قسم ألعاب المغامرات. من المتوقع أن يزور المتنزه 360 آلف شخص سنويًا.

على الرغم من ذلك، يأمل مراقبو السوق أن يؤدي إطلاق شركة HTC لأول هاتف ذكي لها متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في وقت لاحق من هذا العام إلى إنعاش الأمور قليلاً.