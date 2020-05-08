فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Xiaomi عن واجهة MIUI 12 في شهر أبريل الماضي جنبًا إلى جنب مع الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth. تم تقديم هذه الواجهة الجديدة في البداية للجمهور الصيني، ولكن قررت شركة Xiaomi الآن أن تُجدول إطلاقًا عالميًا لهذه الواجهة يوم 19 مايو.
تم الكشف عن هذا التاريخ من قبل الحساب الرسمي لروم MIUI على شبكة تويتر مع لغز رياضي تشويقي يُطلب من المعجبين إيجاد حل له. وبطبيعة الحال، جواب هذا اللغز هو 19 في إشارة إلى تاريخ الإطلاق. أما وقد قلنا ذلك، فقد بدأت شركة Xiaomi فعلاً الآن بتبني المختبرين لإختبار روم MIUI 12 العالمي في الهند من أجل إطلاق هذا الروم لأكثر من 30 هاتف ذكي مؤهل للحصول عليه، والهواتف الذكية المعنية هنا هي :
الدفعة الأولى ( يونيو 2020 )
- Xiaomi Mi 10 و Mi 10 Pro و Mi 10 Youth Edition
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G و Mi 9 Transparent Edition و Mi 9
- Redmi K30 Pro Zoom و K30 Pro و K30 5G و K30
- Redmi K20 Pro Premium و K20 Pro و K20
الدفعة الثانية
- Xiaomi Mi Mix 3 و Mi Mix 2s
- Xiaomi Mi CC9 Pro و Mi CC9 و Mi CC9 Meitu Edition و Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 8 UD و Mi 8 Transparent Edition و Mi 8
- Redmi Note 8 Pro و Redmi Note 7 Pro و Redmi Note 7
الدفعة الثالثة
- Xiaomi Mi CC9E
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Mi Max 3
- XiaomiMi 8 Lite و Mi 8 SE
- Xiaomi Mi Mix 2
- Xiaomi Mi 6X
- Redmi Note 8 و Redmi 8 و Redmi 8A
- Redmi 7 و Redmi 7A
- Redmi 6 Pro و Redmi 6 و Redmi 6A
- Redmi Note 5
- Redmi S2
كانت هذه تفاصيل خبر Xiaomi تحدد رسميًا موعد الإعلان عن روم MIUI 12 العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.