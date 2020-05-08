Xiaomi تحدد رسميًا موعد الإعلان عن روم MIUI 12 العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Xiaomi عن واجهة MIUI 12 في شهر أبريل الماضي جنبًا إلى جنب مع الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth. تم تقديم هذه الواجهة الجديدة في البداية للجمهور الصيني، ولكن قررت شركة Xiaomi الآن أن تُجدول إطلاقًا عالميًا لهذه الواجهة يوم 19 مايو.

تم الكشف عن هذا التاريخ من قبل الحساب الرسمي لروم MIUI على شبكة تويتر مع لغز رياضي تشويقي يُطلب من المعجبين إيجاد حل له. وبطبيعة الحال، جواب هذا اللغز هو 19 في إشارة إلى تاريخ الإطلاق. أما وقد قلنا ذلك، فقد بدأت شركة Xiaomi فعلاً الآن بتبني المختبرين لإختبار روم MIUI 12 العالمي في الهند من أجل إطلاق هذا الروم لأكثر من 30 هاتف ذكي مؤهل للحصول عليه، والهواتف الذكية المعنية هنا هي :

الدفعة الأولى ( يونيو 2020 )

Xiaomi Mi 10 و Mi 10 Pro و Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 9 Pro 5G و Mi 9 Transparent Edition و Mi 9

Redmi K30 Pro Zoom و K30 Pro و K30 5G و K30

Redmi K20 Pro Premium و K20 Pro و K20

الدفعة الثانية

Xiaomi Mi Mix 3 و Mi Mix 2s

Xiaomi Mi CC9 Pro و Mi CC9 و Mi CC9 Meitu Edition و Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8 UD و Mi 8 Transparent Edition و Mi 8

Redmi Note 8 Pro و Redmi Note 7 Pro و Redmi Note 7

الدفعة الثالثة