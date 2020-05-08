شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الأولية للألعاب المتوفرة على جهاز Xbox Series X القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت عن قائمة الألعاب الأولى التي ستتوفر على جهازها القادم Xbox Series X، وأشارت الشركة إلى أن الألعاب قد تم تحسينها من أجل الجهاز الجديد، وتشمل التحسينات التي شهدتها الألعاب دعم تقنية 4K بقدر يصل إلى 120fps، وكذلك دعم التخزين المباشر وتعقب الشعاع المتسارع للعتاد، وكذلك زيادة في سرعة التحميل.
ووفقا لما ذكره موقع "الرؤية الإماراتى"، تظهر شارة التحسين على الألعاب التي تشير إلى أن المطورين قد قاموا بعمل جيد لضمان عمل الألعاب الموجودة أو الجديدة تعمل بصورة أفضل على جهاز Xbox Series X.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة، وربما من شهر يوليو وما بعده، المزيد من التفاصيل والإعلانات عن ألعاب جديدة ستدخل نطاق التحسين للارتقاء إلى مستوى الجهاز الجديد الذي من المنتظر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.
فيما يلي القائمة التي تضم 13 لعبة:
Assassin’s Creed Valhalla
Bright Memory Infinite
Call of the Sea
Chorus
DiRT 5
Madden NFL 21
Scarlet Nexus
Scorn
Second Extinction
The Ascent
The Medium
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Yakuza: Like a Dragon
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