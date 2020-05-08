أفضل الأدوات لإدارة Backlog الألعاب الخاصة بك

هناك الكثير من الألعاب التي تصدر بشكل يومي على جميع المنصات الموجودة حالياً سواءً كانت ويندوز 10 أو بلايستيشن 4 أو حتى إكس بوكس ومن الصعب أن تتبع جميع هذه الألعاب وأن تلعبها جميعاً بالطبع بسبب ضيق الوقت وإزدياد حجم الألعاب بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، عملية تأجيل الألعاب لتلعبها في وقت آخر تدعى Backlog وهي ما نحن سنتحدث عنه اليوم.

من المهم جداً أن تعرف كيف تدير Backlog الألعاب الخاصة بك حتى تتمكن من الإستمتاع والإستفادة بجميع الألعاب التي ترغب فيها مرة واحدة ولكي تتمكن من إدارة هذا الأمر ومتابعة مكتبة ألعاب الكبيرة والمستمرة في الكبر بشكل مستمر سنقدم لك الآن مجموعة من الأدوات والمواقعة الهامة حتى تتمكن من القيام بهذا الأمر.

أدوات إدارة Backlog الألعاب :

معظم الأدوات التي سنذكرها اليوم لها نسخ مدفوعة وجميعها لها مواقع يمكنك إستخدام الأداة منها مباشرةً دون الحاجة إلى تحميلها على جهازك، كما أنها لجميع الالعاب الموجودة حالياً.

أداة GG :

كنت يكون هذا التعبير مألوفاً لديك كون كلمة GG معناها لعبة جيدة أو Good Game في ألعاب الـ online Multriplayer، ولكن هذه المرة ما سنتحدث عنه هو أداة موجودة على الإنترنت وهي مناسبة للغاية وتعتبر من الأفضل في مجال ترتيب الألعاب وإدارتها بسهولة ويمكنك حتى متابعة مواعيد صدور الألعاب والبحث عن لعبة بعينها أو حتى معرفة الألعاب الهامة الموجودة هذه الأيام.

يقدم الموقع ثلاثة إختيارات بسهولة لعملية إدارة اللعبة، إما أن تختار Playing للعبة التي تلعبها حالياً أو Beaten للعبة التي إنتهيت منها أو Abandoned للعبة التي قررت انك لن تكملها في الوقت الحالي.

الموقع يضم نسخة مدفوعة بالطبع ولكن يمكنك إستخدامه في النسخة المجانية بسهولة للغاية.

رابط الموقع .

HowLongToBeat :

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يعتبر هذا الموقع واحد من أقدم المواقع وأشهرها على الإطلاق على الإنترنت، وفي الواقع هذا الموقع لا يقدم فقط خاصية وإمكانية معرفة الـ Backlog وتتبعه وإدارته بل يقدم لك متوسط الوقت الذي تحتاجه لإنهاء كل لعبة على أي منصة تستخدمها ومهما كانت هذه اللعبة.

الأمر ببساطة هو أن الموقع يجمع المعلومات من الاعبين الذين أنهوا الالعاب في الوقت الذي أنهوها فيه أياً ولذا يمكنك بسهولة معرفة الوقت الازم حتى تتمكن من إنهاء لعبة بعينها أياً كان أسلوب لعبك، سواءً كنت تحب الإنتهاء من اللعبة بسرعة أو تأخذ وقتك فيها.

يقدم الموقع بجانب هذه الميزة الأساسية إمكانية تتبع الالعاب الخاصة بك ومراقبتها ومعرفة الـ Backlog الخاص بك.

رابط الموقع

موقع Completionator :

يقدم هذا الموقع مجموعة من المميزات المتنوعة والتي يمكنك إستخدامها والإستمتاع بها بسهولة داخل الموقع وربطه أيضاً بمجموعة من مكتبات الالعاب مثل Steam وغيرها من المنصات الأخرى.

يمكنك تتبع عدد الالعاب التي لعبتها على كل منصة والوقت الذي أخذته منك وإن كنت ترغب في بيعها في أي وقت فإن الموقع سيقدم لك تقديراً حول قيمتها فالوقت حالي.

الموقع مجاني بالكامل للإستخدام ويمكنك الوصول إليه من هنا.

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