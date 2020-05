رئيس Realme ينشر أول صورة ملتقطة بإستخدام الهاتف Realme X3 SuperZoom القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - قام الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الصينية Realme في الهند، السيد Madhav Sheth بتأكيد قدوم الهاتف Realme X3 SuperZoom وأن هذا الهاتف سيضم كاميرا توفر تقريبًا يصل إلى ×60. في الواقع، لقد قام هذا المسؤول التنفيذي بنشر صورة ملتقطة بإستخدام الهاتف Realme X3 SuperZoom لـ Milky Way بإستخدام وضع النجوم ” Starry Mode “، ويتحداك بمحاولة إلتقاط صورة أفضل بإستخدام هاتفك الحالي.

من الواضح أننا نتحدث هنا عن كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار، وتقدم على الأرجح تقريبًا بصريًا قدره ×6، وتقريبًا رقميًا قدره ×60. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة التي تم نشرها تمتاز بدرجة وضوح قدرها 13 ميغابكسل، وهذا ما يعني بأن الهاتف Realme X3 SuperZoom يضم على الأرجح نفس الكاميرا المستخدمة في الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition.

على أي حال، الهاتف Realme X3 SuperZoom سيستخدم المعالج +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وسيضم على الأرجح أيضًا بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W. للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن، ولكن نتوقع ظهور المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف في قادم الأيام.

Announcing realme's next leap in camera technology with 60x Zoom & Starry Mode on #realmeX3. I urge you to take the #realmeSuperZoom challenge and try clicking a better pic than this with your smartphone.

RT and reply using #realmeX3. pic.twitter.com/9SidiG6QKg