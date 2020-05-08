Meizu تزيح الستار رسميًا عن الهاتفين Meizu 17 و Meizu 17 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد حملة تسويقية واسعة، قامت شركة Meizu أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Meizu 17 و Meizu 17 Pro. كلا الهاتفين يأتيان بنفس المواصفات التقنية تقريبًا بإستثناء أن الهاتف Meizu 17 Pro حصل على كاميرات أفضل وتقنية الشحن اللاسلكي، فضلا عن ذاكرة عشوائية أسرع، وواجهة خلفية سوداء مصنوعة من السيراميك. وتجدر الإشارة إلى أن هذين الهاتفين هما أول هاتفين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G من شركة Meizu.

Meizu 17

وبالنسبة للهاتف Meizu 17، فهو يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.6 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وتدعم محتوى +HDR10 كما أنها تضم ثقبًا في الركن الأيمن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 20 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وما يصل إلى 8GB من الذاكرة العشوائية LPDDR4X، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة التخزينية UFS 3.1.

الهاتف Meizu 17 الجديد يأتي كذلك مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة، وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 30W، ويأتي مع نظام Android 10 ومع واجهة FlymeOS 8.1.

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الهاتف Meizu 17 سيكون متوفرًا باللون الأخضر والرمادي والأبيض، وهو جاهز بالفعل للطلب المسبق مقابل 525 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، ومقابل 565 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB.

Meizu 17 Pro

أما بخصوص الهاتف Meizu 17 Pro، فهو يضم أيضًا شاشة Super AMOLED بحجم 6.6 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وتدعم محتوى +HDR10 كما أنها تضم ثقبًا في الركن الأيمن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 20 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية LPDDR5، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة التخزينية UFS 3.1.

الهاتف Meizu 17 Pro الجديد يأتي كذلك مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبالنسبة للكاميرا الرابعة والأخيرة، فهي عبارة عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 30W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 27W، ويأتي مع نظام Android 10 ومع واجهة FlymeOS 8.1.

الهاتف Meizu 17 Pro سيكون متوفرًا باللون الأخضر والأسود والأبيض، وسيتم عرضه للبيع رسميًا يوم 11 مايو مقابل 605 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، ومقابل 665 دولار أمريكي لنسخة 12GB/256GB.