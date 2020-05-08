تطبيقات مجانية للذكر ومواقيت الصلاة في رمضان

بمناسبة شهر رمضان المبارك، اخترنا لكم مجموعة من أبرز تطبيقات الذكر ومواقيت الصلاة التي تساعدك خلال هذا الشهر الكريم. يمكن تنزيلها على هواتفكم والاستفادة من الخصائص والمزايا والمعلومات التي توفرها لكم.

فيما يلي أبرز 4 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة بمناسبة شهر رمضان: 1- تطبيق المصلي:

حصل تطبيق المصلي على تحديث جديد قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث أُضيفت خصائص ومزايا جديدة، تُيسّر على المستخدم خلال شهر رمضان أمور عبادته، ومنها: حصل تطبيق المصلي على تحديث جديد قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث أُضيفت خصائص ومزايا جديدة، تُيسّر على المستخدم خلال شهر رمضان أمور عبادته، ومنها: أوقات الصلاة: يحدد التطبيق موقعك تلقائياً، كما يتيح لك اختيار تحديد وجهتك المفضلة لسماع مواعيد الأذان تبعاً للدولة التي تحددها، ويُظهر لك الوقت المتبقي لكل صلاة قادمة للاستعداد لها.

وِرد المحاسبة: تتيح لك شاشة (ورد المحاسبة) في التطبيق متابعة أذكار الصباح، وأذكار ما بعد الصلاة، وصلاة النوافل وقراءة ورد من القرآن وأداء الفرائض، مع إمكانية إضافة مهام أخرى قمت بإنجازها.

إمساكية رمضان: يوفّر التطبيق إمساكية رمضان للشهر بأكمله، للتعرف على مواقيت الصلاة خلال الشهر، ومتابعة الإمساكية بالتاريخ الهجري والميلادي.

الأذان: تتميز شاشة الأذان بالكثير من المزايا، وهي: إمكانية اختيار الخلفية التي تظهر عند الأذان، كما يتيح التطبيق قائمة متعددة من أصوات المؤذنين؛ لسماع صوت الأذان بصوت المؤذن الذي تحبه، وضبط تنبيهات الأذان والإقامة قبل وقت الصلاة.

وِرد القرآن: تتيح لك هذه الميزة تحديد القراءات اليومية (جزء، حزب، ربع، صفحة، سورة)، وإعداد تنبيه ليذكرك بقراءة وردك اليومي.

تحديد اتجاه القبلة من خلال 4 طرق: ينفرد تطبيق المصلي بوجود أربعة طرق تساعدك على تحديد القبلة، وذلك بهدف تمكين المستخدم من تحديد اتجاه قبلته بأي طريقة تناسبه، وهي: البوصلة، والشمس والقمر، والظل، والقبلة بالخريطة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ومتاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور. 2- تطبيق ذكر:





يسهل عليك تطبيق (ذكر) الوصول إلى جميع الأذكار والأدعية المهمة في القرآن والسنة، كما يقدم الأذكار صوتيًا للاستماع إليها، ويتيح لك الحصول على الإشعارات خلال اليوم ليذكرك بها. يسهل عليك تطبيق (ذكر) الوصول إلى جميع الأذكار والأدعية المهمة في القرآن والسنة، كما يقدم الأذكار صوتيًا للاستماع إليها، ويتيح لك الحصول على الإشعارات خلال اليوم ليذكرك بها. تضم شاشة قراءة الأذكار قائمة أفقية بسيطة تتيح لك تكبير الخط أو تصغيره بكل سهولة، كما يدعم التطبيق الوضع الداكن؛ مما يوفر لك قراءة ليلية أكثر راحة للعين. Advertisements يقدم لك التطبيق نافذة الفوائد التي تمدك بفوائد عن الذكر والذاكرين لتكون لك عظة وترغّبك في الذكر، كما يمكنك مشاركتها بسهولة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلة. التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ومتاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور. 3- تطبيق Ramadan Times 2020:



يدعم تطبيق (Ramadan Times 2020) العديد من الميزات التي تساعدك في وضع جدول يومي خلال شهر رمضان لمواقيت الصلاة، وقراءة القرآن والأذكار والأدعية، بالإضافة إلى تحديد القبلة، وعداد التسبيح، وإمساكية رمضان، كما يتيح لك التطبيق حساب الزكاة بالطريقة الصحيحة. التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ومتاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور. 4- تطبيق مسلم برو:

