- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع شحنات الساعات الذكية خلال الربع الأول من 2020.. رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحدث التقارير من شركة الأبحاث السوقية Strategy Analytics أنه مع التأثير العالمي لجائحة فيروس كورونا COVID-19، استمرت شحنات الساعات الذكية العالمية في النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مدفوعة بالمبيعات عبر الإنترنت.
وبحسب موقع شركة الأبحاث السوقية، فقد نمت الشحنات بنسبة 20٪ سنويًا لتصل إلى 13.7 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2020، مرتفعةً عن 11.4 مليون وحدة في الربع السابق، وقد حافظت ساعة آبل الذكية على المركز الأول بحصة سوقية 55٪، تليها سامسونج في المرتبة الثانية، وGarmin إلى المركز الثالث.
فيما قال "ستيفن والتزر" كبير المحللين في Strategy Analytics: " يتم بيع الساعات الذكية بصورة جيدة من خلال قنوات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، في حين يستخدم العديد من المستهلكين الساعات الذكية لمراقبة صحتهم ولياقتهم أثناء الإغلاق الناجم عن الفيروس".
يذكر أنه في الربع الأول من 2020، تم شحن نحو 7.6 ملايين ساعة ذكية تابعة لأبل، بزيادة 23% عن 6.2 ملايين وحدة تم شحنها خلال المدة ذاتها من العام الماضي، فيما نمت حصة ساعة أبل في السوق من 54%، إلى 55%، أما شركة "جارمين" صاحبة المركز الثالث، شحنت 1.1 مليون ساعة ذكية في الربع الأول، بزيادة قدرها 38% عن 800,000 قبل عام.
وأدى هذا إلى زيادة حصة الشركة في سوق الساعات الذكية العالمية من 7% إلى 8%، بفضل الطُرز الجديدة مثل: Venu مع شاشة OLED التي تعمل باللمس، فيما تتوقع شركة Strategy Analyticsأنْ تتباطأ شحنات الساعات الذكية العالمية في الربع الثاني من عام 2020 بسبب الوباء، ولكنها تتعافى خلال النصف الثاني من العام، حيث سيُعاد فتح المتاجر وسيلجأ بعض المستهلكين إلى الساعات الذكية لمساعدتهم على مراقبة صحتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ارتفاع شحنات الساعات الذكية خلال الربع الأول من 2020.. رغم كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.