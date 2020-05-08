شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل وفيس بوك يسمحان للموظفين بالعمل من المنزل حتى نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركتان من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم - فيس بوك وجوجل - السماح لموظفيها بالعمل من المنزل حتى نهاية عام 2020، حيث كشف تقريران منفصلان صادر عن كل منهما على حدة عن قرار الشركتين، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وبالحديث عن جوجل، أبلغت جوجل وشكرتها الأم "ألفابت" موظفيها بذلك خلال اجتماع شامل، ووفقا للرئيس التنفيذى للشركة "ساندر بيتشاى" فإنه بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى العمل في مقر الشركة، فسيتم فتح مكاتب لهم في يونيو أو يوليو، وكلما حدث ذلك، ستتخذ الشركة الإجراءات المناسبة لضمان الابتعاد الاجتماعي.

وفيما يتعلق بفيس بوك، أكد متحدث باسم الشركة لـ The Verge أن عملاق الشبكات الاجتماعية الذي يقوده مارك زوكربيرج سيسمح للموظفين بالعمل من المنزل حتى نهاية عام 2020، ووفقًا للتقرير، وقد تم الاستشهاد بأسباب متعددة لهذا القرار.

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وفي نفس السياق أعلنت شركة مايكروسوفت بقيادة ساتيا ناديلا أنها تمنح موظفيها خيار العمل من المنزل حتى أكتوبر، وفقًا للتقرير، فقد قامت الشركة بتعديل عملها من سياسات المنزل هذا الأسبوع، وقالت مايكروسوفت في بيان للناشر: "في 4 مايو أكدنا أنه عند رفع القيود، سيظل العمل من المنزل اختياريًا حتى أكتوبر ما لم يكن الموظفون في دور أساسي بتفويض السلطات المحلية بخلاف ذلك.

أما شركة أمازون بقيادة جيف بيزوس، فقد أخبرت الموظفين الذين يمكن القيام بعملهم من المنزل أنهم يمكنهم القيام بذلك حتى 2 أكتوبر على الأقل، مما يضع جدولًا زمنيًا للعودة إلى العمل للعديد من الموظفين حيث تواجه الشركة تدقيق في ظروف مستودعاتها، وقال متحدث باسم أمازون "الموظفين الذين يعملون في وظيفة يمكن القيام بها بفعالية من المنزل مرحب بهم للقيام بذلك حتى 2 أكتوبر على الأقل"، مضيفًا أنه ينطبق على هذه الأدوار على مستوى العالم.