سوق الساعات الذكية ينمو بنسبة 20 في المئة، وآبل تواصل الريادة بفارق كبير عن أقرب منافسيها

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد من مؤسسة Startegy Analytics المتخصصة في بحوث السوق، نما سوق الساعات الذكية بنسبة 20 في المئة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تم شحن 14 مليون وحدة. ومرة أخرى، كانت آبل هي الشركة المهيمنة على هذا السوق بفضل شحناتها التي بلغت 7.6 مليون وحدة وحصتها السوقية التي تبلغ 55 في المئة.

تأتي شركة سامسونج في المرتبة الثانية بشحنات قدرها 1.9 مليون وحدة، وتليها شركة Garmin في المرتبة الثالثة بشحنات قدرها 1.1 مليون وحدة مع العلم بأن هذه الأخيرة شهدت زيادة بنسبة 38 في المئة على مستوى الشحنات مقارنة بالعام الماضي.

تمكنت Apple و Samsung و Garmin و Fossil جميعها من زيادة مبيعاتها خلال هذه الفترة. ومع ذلك، إنخفضت حصة سامسونج في السوق من 14.9 في المئة إلى 13.9 في المئة بسبب إغلاق أسواق كوريا الجنوبية للحد من تفشي فيروس كورونا. وعلى الرغم من الأداء القوي في هذا الربع، يتوقع المحللون إنخفاضًا في الشحنات في الربع الثاني، ولكن الشحنات ستعود للتعافي مرة أخرى في النصف الثاني من هذا العام.