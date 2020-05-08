شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ بإنستجرام يتسبب فى ظهور الصور أطول من اللازم.. أثر على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاحظ عدد من مستخدمى تطبيق إنستجرام على آيفون ظهور صور طويلة للغاية على غير المعتاد، ويبدو أن ذلك بسبب خلل عرضى فى التطبيق، الأمر الذى أتاح لمستخدمى نظام تشغيل iOS رفع صور طويلة للغاية على المنصة بدون قصها أو تصغير حجمها، وذلك بحسب موقع Exoidz الأمريكى.

ومن المعروف أن تطبيق إنستجرام عادة ما يقوم بقص الصور لتتناسب مع حجم شاشة الهاتف أو أصغر، لكى يتمكن المستخدمون من رؤيتها بشكل كامل مرة واحدة، وذلك عندما تكون الصور طويلة، لكن على ما يبدو أن هذا الخلل يتيح نشر الصور بطولها الطبيعى مهما كان، الأمر الذى جعل المستخدمين يستمرون بالنزول للأسفل لرؤية باقى الصورة المنشورة.

وحتى الآن فإن هذا الخلل موجود فقط على تطبيق iOS ولم يظهر للمستخدمين على أندرويد، ويبدو أن الشركة قامت بحل المشكلة بعد ظهورها وانتشار بعض الصور الطويلة من المستخدمين.

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على جانب آخر بدأت خدمة انستجرام طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جمع التبرعات أثناء البث المباشر، حيث إن هذه الميزة تفيد بشكل أساسي المشاهير الذين لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة، بحيث يظهرون فى بث مباشر ويمكن للمشاهدين أثناء البث التبرع بمبالغ مالية.

حيث يمكن لمنشئ البث تحديد الجهة التى ستحصل على التبرعات، كما يمكنهم معرفة عدد المتبرعين الإجمالي ومقدار التبرعات الإجمالية خلال حدوثها ضمن البث، وكذلك معرفة مقدار التبرع لكل متبرع وذلك لذكره في البث كنوع من التشجيع أو التمييز.