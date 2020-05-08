مرتفع جوي ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، 16 رمضان 2020، معتدل غائم جزئيا على القاهرة والوجه البحرى مع شبورة صباحًا.

وقالت الأرصاد، في بيان إن الطقس معتدل غائم جزئيا على السواحل الشمالية وفرصة أمطار خفيفة (30: 20% تقريبًا) على مناطق متفرقة والرياح تنشط غربًا، وطقسا مشمسا مائلا للحرارة على شمال الصعيد، وشبورة ورياحا معتدلة تنشط أحيانًا، ومشمسا حارا على جنوب الصعيد ورياحا معتدلة تنشط أحيانًا.

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلًا بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية والرياح نشطة، معتدل على جنوب الصعيد، وهناك نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء، يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على الصحراء الغربية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة 29 – 16

الإسكندرية 23– 16

قنا 33- 19

الأقصر 35 – 20

أسوان 36 – 21