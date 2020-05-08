كابسولة “ليانهوا تشينغون” الصينية ضد “كورونا” تحصل على موافقات دخول أسواق 8 دول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 مايو 2020 01:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأفادت وكالة “شينخوا” اليوم الجمعة نقلا شركة “ييلينغ” الصينية لإنتاج الأدوية بأنه تمت الموافقة على بيع عقار صيني رئيسي ضد مرض كوفيد-19 في سنغافورة.

وقالت الشركة إن كبسولة “ليانهوا تشينغون” قد أدرجت رسميا كعقار صيني من قبل سلطة علوم الصحة بسنغافورة، ما يعني منح العقار حق دخول السوق في سنغافورة.

وأظهرت المراقبة السريرية لعلاج كوفيد-19 في المستشفيات الصينية المتخصصة فعالية أدوية صينية تقليدية بما في ذلك كبسولة “ليانهوا تشينغون”، في علاج أكثر من 90% من جميع الحالات المرضية المؤكدة في البر الرئيسي الصيني.

وقال تشانغ بو لي، وهو أكاديمي من الأكاديمية الصينية للهندسة، إن العلاج بالأدوية الصينية التقليدية قلل بشكل ملحوظ نسبة المرضى الذين تتحول حالاتهم من خفيفة إلى حرجة.

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من جهته، قال تشونغ نان شان، الخبير الصيني الشهير المتخصص في الجهاز التنفسي، إن التجربة المخبرية أثبتت أن لكبسولة “ليانهوا تشينغون” تأثيرا مُثبطا ضعيفا على الفيروس إلا أنها تتميز بفعالية علاجية جيدة للخلايا المتضررة والالتهاب الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال وو شيانغ جيون، المدير العام لشركة “ييلينغ” للأدوية، إن كبسولة “ليانهوا تشينغون” حصلت على موافقات السوق من إدارات الأدوية في ثماني دول بينها البرازيل ورومانيا وتايلاند والإكوادور وسنغافورة.

وذكر وو أن الشركة تبرعت بكميات من كبسولة “ليانهوا تشينغون” بقيمة 3.5 مليون يوان ما يعادل حوالى 500 ألف دولار أمريكي، للعراق وإيطاليا ودول أخرى للمساعدة فى جهودها لمكافحة الوباء.

وأضاف أن خطوط إنتاج الشركة للدواء تعمل بأقصى طاقتها لمواكبة الطلبات المتزايدة من الداخل والخارج.