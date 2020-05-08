الكاميرا الأمامية لـ iPhone 11 تحقق أداءً جيدًا، ولكنها لم تتمكن من دخول قائمة الـ 10 الأفضل

فاطمة أيت طالب - دبي - لقي الهاتف iPhone 11 إستقبالاً جيدًا من المستهلكين في جميع أنحاء العالم وأثبت نفسه على أنه الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا لدى شركة آبل حاليًا. أصدر فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية مراجعته الكاملة للكاميرا الأمامية لهذا الهاتف والتي تبلغ دقتها 12 ميغابكسل. ونظرًا إلى أن هذا الهاتف يستخدم نفس الكاميرا الأمامية المستخدمة في الهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max، فمن غير المستغرب أن يكون أداء الكاميرا الأمامية للهاتف iPhone 11 مطابقًا لإخوانه ولكن مع أداء أقل قليلاً على مستوى التركيز.

حصلت الكاميرا الأمامية للهاتف iPhone 11 على تقييم إجمالي قدره 91 نقطة، وهذا ما خول لها الحلول في المرتبة 13 في قائمة DxOMark للهواتف الذكية الأفضل على مستوى الكاميرا الأمامية. كان الأداء العام مشابهًا تمامًا للهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max، فاللقطات النهارية تعرض تعرضًا جيدًا ونطاقًا ديناميكيًا لائقًا، ولكن تميل ألوان البشرة إلى أن تحصل على تأثير أصفر غير طبيعي، كما كان التركيز من مسافات طويلة أقل أداءً مع خسارة ملحوظة للتفاصيل. عرضت اللقطات في جميع السيناريوهات أيضًا ضجيجًا مرئيًا، لا سيما في اللقطات ذات الإضاءة المنخفضة.

وفيما يخص الفيديوهات، فقد حققت الكاميرا نتائج جيدة في إختبار إلتقاط الفيديوهات بدقة 4K وبمعدل 30 إطار في الثانية، وتمكنت أيضًا من التحكم في الضوضاء بشكل أفضل من هواتف iPhone الرائدة. كان التعرض والتفاصيل والألوان في مستوى جيد مع الإنتقال بين ظروف الإضاءة المختلفة بشكل جيد. لا تزال مشكلة التركيز الموضحة في إختبار الصور موجودة في إختبار الفيديوهات.