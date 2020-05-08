متجر Apple App Store يحقق أفضل أداءٍ شهري له منذ سنوات

فاطمة أيت طالب - دبي - شهدت شركة آبل نموًا قويًا بنسبة 31 في المئة على مستوى عائدات متجر التطبيقات Apple App Store خلال شهر أبريل بحيث بلغت عائدات هذا المتجر 1.7 مليار دولار أمريكي. وهذا بدوره يُعتبر أقوى شهر لمتجر آبل منذ شهر سبتمبر من العام 2017.

تستند هذه الأرقام إلى البيانات الأولية التي نشرتها مؤسسة Sensor Tower المتخصصة في بحوث السوق والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل المؤسسة الإستثمارية Morgan Stanley، والتي تؤكد هي الأخرى أن إقتصاد التطبيقات في وضع جيد للغاية خلال جائحة COVID-19 مشيرة إلى أن متجر آبل للتطبيقات يُعتبر واحدًا من المنصات التي إستفادت من سياسات التباعد الإجتماعي.

نما العدد الإجمالي للتحميلات أيضًا بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي، وهو في حد ذاته إنجاز مهم لشركة آبل، فهذا هو الربع الرابع على التوالي الذي يشهد فيه متجر Apple App Store نموًا على مستوى التحميلات. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن يحقق متجر آبل للتطبيقات نموًا سنويًا على مستوى الإيرادات قدره 18 في المئة. وبالنسبة للبلدان الأكثر إنفاقًا على متجر Apple App Store، فهي تشمل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمملكة المتحدة.