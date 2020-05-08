شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تسعى لتطوير صواريخ فضاء متعددة الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المدير العام لمركز "بروجريس" الصناعى الروسى، دميترى بارانوف، أن مركزه مستعد لتطوير نموذج أولى لصاروخ فضائى قابل لإعادة الاستخدام عدة مرات، وفى حديث لموقع "تاس" الروسى قال بارانوف: "نظرا للخبرة الكبيرة التى اكتسبها مركز بروجريس حتى اليوم فإن المركز على استعداد لوضع مخطط شامل لتصميم صاروخ فضائى مزود بوحدة قادرة على العودة إلى الأرض بعد إنجاز كل مهمة إطلاق فضائى".

وأشار بارانوف إلى أن الخبراء فى مركزه بدأوا بمشروع تطوير صاروخ فضائى يعمل بالميثان ومزود بوحدة قابلة لإعادة الاستخدام منذ العام 2015، وأن تصنيع مثل هذه الصواريخ بأعداد كبيرة سيعتمد على كيفية التوزيع الأمثل لعناصر الطاقة فى تصاميم تلك الصواريخ، بحسب روسيا اليوم.

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كما أوضح أن المركز يعمل أيضا على تطوير محركات واعدة تعمل بالأكسجين والميثان لاستخدامها فى أجزاء الصواريخ المذكورة، ويدرس إمكانية استخدام المواد المركبة لتصنيع خزانات الوقود لتلك الصواريخ.

وتجدر الإشارة إلى أن المدير التنفيذى لقسم البرامج والعلوم المتقدمة فى مؤسسة "روس كوسموس"، ألكسندر بلوشينكو كان قد ذكر العام الفائت أن أول إطلاق للصواريخ الروسية الجديدة المتوسطة الثقل العاملة بالميثان سيكون عام 2025، وأن مركز "بروجريس" ساهم فى وضع مخططات هذه الصواريخ ومخططات مجمعات الإطلاق الخاصة بها.