بخلاف الهواتف.. شحنات الساعات الذكية ترتفع في الربع الأول من 2020

أظهر أحدث تقرير من شركة الأبحاث (إستراتيجي أناليتيكس) Strategy Analytics بأنه حتى مع التأثير العالمي لجائحة (كوفيد-19) COVID-19، فقد استمرت شحنات الساعات الذكية العالمية في النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مدفوعة بالمبيعات عبر الإنترنت.

ونمت الشحنات بنسبة 20٪ سنويًا لتصل إلى 13.7 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2020، مرتفعةً عن 11.4 مليون وحدة في الربع السابق. وحافظت ساعة آبل الذكية (آبل ووتش) على المركز الأول بحصة سوقية بواقع 55٪، تلتها سامسونج في المرتبة الثانية. وصعدت شركة (جارمين) Garmin إلى المركز الثالث.

وقال (ستيفن والتزر) – كبير المحللين في (إستراتيجي أناليتيكس): “تُباع الساعات الذكية بصورة جيدة من خلال قنوات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، في حين يستخدم العديد من المستهلكين الساعات الذكية لمراقبة صحتهم ولياقتهم أثناء الإغلاق الناجم عن الفيروس”.

وفي الربع الأول من عام 2020، شُحن نحو 7.6 ملايين وحدة من (آبل ووتش)، بزيادة 23% عن 6.2 ملايين وحدة شُحنت خلال المدة ذاتها من العام الماضي. ونمت حصة (آبل ووتش) في السوق من 54%، إلى 55%.

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أما سامسونج، فقد شحنت نحو 1.9 مليون ساعة ذكية، مقارنةً بـ 1.7 مليون في العام الماضي، ولكن حصتها السوقية انخفضت من 15% إلى 14%. وعزت شركة (إستراتيجي أناليتيكس) السبب وراء انخفاض الحصة إلى الإغلاق في كوريا الجنوبية وصعود شركة (جارمين).

واحتلت شركة (جارمين) المركز الثالث للمرة الأولى منذ عامين، إذ شحنت 1.1 مليون ساعة ذكية في الربع الأول، بزيادة قدرها 38% عن 800,000 قبل عام. وأدى هذا إلى زيادة حصة الشركة في سوق الساعات الذكية العالمية من 7% إلى 8%، بفضل الطُرز الجديدة مثل: Venu مع شاشة OLED التي تعمل باللمس.

وتتوقع شركة (إستراتيجي أناليتيكس) أن تتباطأ شحنات الساعات الذكية العالمية في الربع الثاني من عام 2020 بسبب الوباء، ولكنها تتعافى خلال النصف الثاني من العام، حيث سيُعاد فتح المتاجر وسيلجأ بعض المستهلكين إلى الساعات الذكية لمساعدتهم على مراقبة صحتهم.