هونر تعلن عن أول سماعة أذن لاسلكية بسعر منافس

أعلنت (هونر) Honor عن (ماجيك إيربدز) Magic Earbuds، وهي أول سماعات أذن لاسلكية من العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي الصينية.

وبدأت الشركة في طرح السماعات للبيع في العديد من الدول، مثل: هولندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا. وهي تأتي باللونين الأبيض والأزرق، مع تقنية إلغاء الضوضاء الهجين النشط.

وتمتاز تقنية إلغاء الضوضاء الهجين النشط بوجود ميكروفونين على الجانب الخارجي من السماعات، بهدف تأكيد اتجاه الكلام، في حين يوجد ميكروفون ثالث على الجانب الداخلي للاستماع إلى الأصوات وإزالة أي ضوضاء يزيد مستواها عن 32 ديسيبل.

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ولا يتجاوز غطاء شحن السماعات 51 جرامًا، أما السماعات نفسها فهي بوزن 5.5 جرامات لكل جزء من جزئيها. وهي تتصل بالهواتف عن طريق تقنية البلوتوث، وتقول الشركة: إنها تعمل لمدة 3.5 ساعات بالشحنة الواحدة، أما إذا كانت بطارية الغطاء ملآنة بالطاقة، فإن المدة تصل إلى 14.5 ساعة.

وتتوفر سماعات (ماجيك إيربدز) في أوروبا بسعر 99.90 يورو، مع حصول المستخدمين في هولندا وفرنسا على السوار الإلكتروني (هونر باند 5) Honor Band 5 هديةً شريطة الشراء قبل 18 أيار/ مايو الجاري، مع الإشارة إلى أن سعر السوار يبلغ 29.90 يورو.

وستصل السماعات أيضًا إلى المملكة المتحدة قريبًا، حيث سيكون السعر 89.99 جنيهًا إسترلينيًا.