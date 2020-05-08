الإعلان رسميًا عن سماعات Sony WF-SP800N TWS، وتوفر ما يصل لـ 26 ساعة من عمر البطارية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Sony اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات لاسلكية حقيقية جديدة للأذن تُدعى Sony WF-SP800N TWS. هذه السماعات اللاسلكية الجديدة من شركة Sony تدعم تقنية إلغاء الضوضاء ( ANC )، وهي مقاومة للماء والغبار كذلك بفضل شهادة IP55، كما أنها تعد بتوفير عمر بطارية طويل من أجل منح المستخدمين المزيد من راحة الإستخدام مما يجعلها مثالية للإستخدام أثناء إجراء التمارين الرياضية أو أي مهمة أخرى تلقيها عليها.

تُعتبر سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من شركة Sony جزءًا من سلسلة Sony Extra Bass، وهي تأتي بتصميم يسمح بوضعها داخل الأذن. كل سماعة تزن 9.5 جرام مما يعني أنها ثقيلة قليلاً. هناك عناصر للتحكم باللمس على كل جانب بالإضافة إلى التحكم الصوتي المتكيف مع إعدادات صوتية مناسبة للمشي والجري وأوضاع التنقل المختلفة. ستتمكن أيضًا من ضبط إخراج الصوت من خلال تطبيق Sony Headphones Connect. هذه السماعات تقترن بالهاتف الذكي عن طريق البلوتوث 5.0، وهي متوافقة مع الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد أو iOS.

قامت شركة Sony في سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة بالتركيز على عمر البطارية بحيث نجحت في جعلها توفر 9 ساعات من الإستخدام مع تفعيل تقنية إلغاء الضوضاء أو 13 ساعة من دون تفعيل تقنية إلغاء الضوضاء مع العلم بأن العلبة تضيف 9 إلى 13 ساعة أخرى من الإستخدام وفقا لما إذا كنت قد قمت بتفعيل خاصية إلغاء الضوضاء أم لا. وتجدر الإشارة إلى أن الشحن السريع لمدة 10 دقائق سيكون كافيًا لتوفير ساعة من الإستخدام، ولكن للآسف لا يوجد هناك شحن لاسلكي.

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سماعات Sony WF-SP800N TWS الجديدة ستكون متاحة بألوان مختلفة تشمل الأسود والأبيض والأزرق والبرتقالي، وذلك على الموقع الرسمي لشركة Sony مقابل 200 دولار أمريكي.