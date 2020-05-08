أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن تقديمها لمكافأة مالية قيمتها 100 ألف دولار أميركي لمن يستطيع اختراق أمان النسخة المخصصة التابعة لها من نظام التشغيل "لينوكس أو إس".
وتريد "مايكروسوفت" اختبار أمان نظام Azure Sphere OS، وستدفع ما يصل إلى 100 ألف دولار في حالة اختراق النظام الفرعي للأمان Pluton، أو وضع الحماية Secure World، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.
ويعد برنامج مكافآت الثغرات جزءا من تحد بحثي مدته ثلاثة أشهر، يمتد من 1 حزيران حتى 31 آب.
جدير بالذكر أن "مايكروسوفت" كانت قد أعلنت عن نظام Azure Sphere في مؤتمر المطورين Build 2019.
وبدأت بعض الشركات مثل "ستاربكس" باستخدام النظام لتأمين معدات المتاجر التابعة لها، التي تحصل على معلومات من نقاط البيانات عن نوع البن، ودرجة حرارة القهوة، وجودة المياه المستخدمة في صناعة القهوة.
كانت هذه تفاصيل خبر مكافأة مالية ضخمة لمن يخترق أحد أنظمة مايكروسوفت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.