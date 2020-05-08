شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تخطط لتطوير طائرة تنقل المدنيين بسرعات تفوق الصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت شركة Virgin Galactic مع وكالة ناسا لتطوير طائرة يمكنها نقل المدنيين بسرعات تفوق سرعة الصوت، وذلك في محاولة لوصول الطيران فائق السرعة إلى المدنيين، فإن اتفاقية قانون الفضاء، التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، تهدف إلى تعزيز جهود الولايات المتحدة لإنتاج مركبات "Mach" عالية التقنية للتطبيق المدني المحتمل".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت شركة Virgin Galactic في بيان، إن تلك التطبيقات الخاصة بالطائرة يمكن أن تشمل السفر المدنى، لكنها لم تشرح الشكل الذي ستتخذه المركبات عالية السرعة.

وقالت كل من وكالة ناسا و Virgin Galactic، إن المركبات ستأخذ في الاعتبار الاستدامة على أي حال، حيث كتبت الشركة في بيان: "بالشراكة مع وكالة ناسا، تعتقد Virgin Galactic أن هناك فرصًا كبيرة لتطبيق سرعات أعلى لدفع التطور التكنولوجي للسماح للصناعات بالتكيف مع البيئة الاقتصادية والبيئية المتغيرة".

وأضافت الشركة: "سيهدف التعاون إلى إعلام تطوير الاستراتيجيات الوطنية باستخدام الأسس الاقتصادية والتقنية مع التركيز على الاستدامة".

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في حين أعربت Virgin Galactic عن اهتمامها بتمكين الطيران فائق السرعة على مدى السنوات العديدة الماضية، فهذه هي المرة الأولى التي ستواصل فيها هذه المشاريع بمساعدة وكالة ناسا أو أي وكالة عامة.

وجدير بالذكر أنه في عام 2017، قالت الشركة إنها مهتمة بتصميم المركبات التي يمكن أن تنتقل بين Mach 3 و Mach 5، والتي تزيد عن 2300 ميل في الساعة.

وستعمل المبادرة الأحدث على زيادة المشاريع التجارية الأخرى من Virgin Galactic، بما في ذلك إنتاج مركبة VSS Unity التي تهدف إلى نقل العملاء عبر الفضاء المداري الفرعي، التي أجرت مؤخرا أول رحلة هبوط لها في نيو مكسيكو، بعد إطلاقها من ارتفاع 50000 قدم بنجاح.