شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدينة هندية تطالب كافة سكانها بتحميل تطبيق فيروس كورونا أو السجن 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت الشرطة فى مدينة خارج نيودلهى بالهند، السكان بتحميل تطبيق تتبع COVID-19 على هواتفهم الذكية أو المخاطرة بغرامة أو السجن لخرقهم أمر إغلاق المدينة، ووفقًا لتقرير BuzzFeed News، يخضع سكان نويدا بالهند، الذين لم يقوموا بتحميل تطبيق تتبع جهات الاتصال، إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تبلغ حوالى 13 دولارًا أمريكيًا.

أخبرت الشرطة الهندية وسائل الإعلام المحلية أنها ستجرى فحوصات عشوائية على السكان للتأكد من تحميل التطبيق، لكن ليس من الواضح تمامًا ما ستفعله الشرطة إذا لم يكن الشخص يمتلك هاتفًا ذكيًا قادرًا على تنزيل التطبيق، أو السفر بدون أجهزتهم.

من المتوقع امتلاك ما يقرب من 400 مليون مواطن هندى هاتفًا ذكيًا، وفقًا لتحليل أجرته شركة Statista - وهذا يمثل جزءًا صغيرًا من سكان البلاد البالغ عددهم حوالى 1.4 مليار نسمة.

تم إنشاء التطبيق ، Aarogya Setu ، من قبل الحكومة الهندية وتم دفعه من قبل رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، وقام أكثر من 90 مليون شخص بتنزيل التطبيق فى البلد فى أقل من شهر، وفقًا لـ BuzzFeed News.

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وقد قالت وزارة الصحة الهندية أمس الخميس إن عدد حالات العدوى بفيروس كورونا بالبلاد ارتفع إلى 52952 حالة بزيادة 3561 عن اليوم السابق، دون مؤشرات على انحسار العدوى رغم إجراءات العزل العام والإغلاق الصارمة المستمرة منذ أسابيع في ثاني أكثر دول العالم سكانا.