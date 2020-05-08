شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن أول إصدار تجريبى عام لنظام Android 11 يوم 3 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستعلن جوجل عن أول إصدار تجريبى عام لنظام Android 11 فى بث مباشر فى الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقى يوم 3 يونيو، وفقًا لمقطع فيديو ترويجى رصده موقع Android Police، ومنذ ذلك الحين أعلنت جوجل رسميًا عن البث المباشر على موقع مطوريها.

وعادةً ما تطلق شركة البحث العملاقة أحدث إصدار تجريبى عام من Android فى شهر مايو من كل عام، لكن الفرق فى عام 2020 هو أنه تم إلغاء مؤتمر المطورين جوجلI / O ، بسبب جائحةCOVID-19 .

وتعد جوجل بأن البث المباشر سيحتوى على "أخبار وتحديثات وإعلانات" حول "الاتصال وعناصر التحكم والأمان والإنتاجية وإمكانية الوصول" والمزيد.

Advertisements

ومن معاينات المطورين الأوائل، يبدو أن جوجل تعمل على تحسين أذونات التطبيق فى نسختها الجديدة منAndroid ، وأخيرًا إضافة ميزة تسجيل الشاشة.

بالإضافة إلى إعلاناتها، سيتضمن البث المباشر من جوجل أيضًا قسم الأسئلة والأجوبة مع نائب رئيس أندرويد Dave Burke والمدير الأول لإدارة المنتجات Stephanie Cuthbertson.

وأعلنت الشركة أيضًا أنه نظرًا لوباء COVID-19 والتحديات الإضافية للتطوير، فإنها ستدفع قليلاً جدولها الزمنى لإصدار الإصدارات التجريبية العامة من Android 11 ، وسيتم إطلاق الإصدار التجريبى الأول فى 3 يونيو والثانى فى يوليو والثالث فى أغسطس كل منهم بعد شهر تقريبًا من إصداره.

ومن المفترض أن هذا يعنى أن الإصدار النهائى من Android 11 سيتم تأجيله أيضًا، على الرغم من أن جوجل تقول إنها لا تزال على المسار الصحيح لإصداره بالربع الثالث من 2020.