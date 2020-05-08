شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النموذج التجريبى الرابع من مركبة المريخ Starship يطلق محركه للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال إيلون ماسك، مؤسس SpaceX والمدير التنفيذي للشركة عبر تويتر: "Starship SN4 مرت بإطلاق ثابت".

يمكن لـ SpaceX البدء في تجهيز SN4 للحظته الكبيرة التالية بعد نجاحه في هذا الإطلاق الثابت، حيث يستعد لرحلة اختبار غير مأهولة، والتي قال ماسك، إنها ستأخذ المركبة إلى ارتفاع مستهدف يبلغ حوالي 500 قدم (150 مترًا).

ظهر نموذج واحد فقط من Starship بشكل كبير حتى الآن، وهو مركب قصير يسمى Starhopper، والذي قام برحلات قصيرة العام الماضي قبل أن يتقاعد، وستكون أيام طيران SN4 بلا شك قصيرة أيضًا.

وتبنى SpaceX بالفعل SN5، والذى سيكون لها ثلاث Raptor، وسيرتفع إلى ارتفاع مستهدف يبلغ حوالي 12 ميلاً (20 كيلومترًا) خلال مهام الاختبار، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

ستحتوي المركبة Starship التشغيلية النهائية على ستة محركات Raptor وستكون قوية بما يكفي لإطلاق نفسها من القمر والمريخ.

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ولعل مركبة الفضاء ستحمل 100 راكب يحتاج إلى المساعدة للخروج من الأرض؛ وستطلق من سطح كوكبنا فوق صاروخ عملاق يسمى Super Heavy، كما أن كل من Starship و Super Heavy يمكن إعادة استخدامهما بالكامل وبسرعة.

ستقوم Super Heavy بهبوط رأسى هنا على الأرض بعد وقت قصير من الإقلاع، كما هو الحال في المراحل الأولى من صواريخ SpaceX Falcon 9 و Falcon Heavy.

وستكون كل مركبة فضائية قادرة على القيام بالعديد من المهام، سواء كانت إلى القمر أو المريخ أو وجهات أخرى في الفضاء البعيد.

منحت وكالة ناسا مؤخرًا تمويلًا لـ SpaceX لتطوير Starship كنظام هبوط بشري محتمل لبرنامج Artemis الخاص بالوكالة لاستكشاف القمر، كما أن المركبة مؤهلة لنقل حمولات ناسا الروبوتية إلى سطح القمر أيضًا.

لكن الكوكب الأحمر هو الهدف الرئيسي لماسك من مركبة الفضاء الفضاء التي يبلغ طولها 165 قدمًا (50 م).