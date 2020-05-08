شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tinder يسمح بالمواعدة بشكل افتراضى عبر خدمة الفيديو قريبا وسط أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر موقع المواعدة Tinder إضافة ميزة دردشة الفيديو إلى تطبيقه الشهير بحلول نهاية شهر يونيو، حتى يتمكن الملايين من المستخدمين من المواعدة بشكل افتراضي أثناء وجود إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا، حيث تم الإعلان عن الميزة خلال مكالمة Match Group، الشركة الأم لـ Tinder، أثناء الإعلان عن أرباح الربع الأول، وهي أكبر إضافة إلى النظام الأساسي منذ إطلاقه في عام 2012.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أشار Tinder أيضًا إلى أنه شهد زيادة كبيرة في الاستخدام أثناء الوباء، حيث تزداد المستخدمات النساء بنسبة 37% كل يوم أكثر من ذي قبل.

وقال شار دوبى، الرئيس التنفيذي لشركة Match Group: "من الواضح أن Tinder يظل تطبيقًا مناسبًا لمقابلة أشخاص جدد، والذي أصبح خدمة أكثر أهمية مع وجود الكثير من الأشخاص عالقين في المنزل، وتخطط Tinder لإطلاق فيديو مباشر واحد لواحد في وقت متأخر من الربع الثاني".

وأضاف دوبى: "لا تزال خريطة طريق منتجات Tinder للسنة تسير على المسار الصحيح إلى حد كبير، وما زلنا ملتزمين بتطوير واختبار عدد من الميزات االجديدة في عام 2020، على الرغم من أن الأولويات يمكن أن تتغير بسرعة اعتمادًا على كيفية استمرار الأزمة في الظهور."

Advertisements

أعطت تطبيقات المواعدة ملايين الأفراد الفرصة لمقابلة الأصدقاء المحتملين أثناء الإغلاق أثناء فيروس كورونا، ولعل Match Group، الشركة الأم لـ Tinder و Hinge و OKCupid و PlentyofFish، تجني ثمار هذا.

أعلنت الشركة، أنها حققت أكثر من 544 مليون دولار من العائدات خلال الربع الأول من عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17% على أساس سنوي.

تتضمن العديد من تطبيقات Match الدردشة المرئية، ولكن Tinder كان التطبيق الوحيد الذى يدعم بالرسائل داخل التطبيق فقط، ويعد استخدام الإناث للتطبيق هو محرك رئيسي لنجاح تطبيق المواعدة.