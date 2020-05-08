تكنولوجيا: سوني تعلن عن سماعة WF-SP800N اللاسلكية بعمر شحن 26 ساعة وسعر 200 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سوني اليوم إصدار جديد من السماعات اللاسلكية بعنوان Sony WF-SP800N، والذي ينطلق مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وعمر شحن يصل إلى 26 ساعة، كما تتوفر بسعر 200 دولار.

تأتي سماعة Sony WF-SP800N اللاسلكية اليوم بميزة ANC أو إلغاء الضوضاء النشطة، كما تدعم معايير IP55 لمقاومة الماء والغبار، أيضاً يمكن لعمر الشحن في السماعة اللاسلكية أن يقدم الدعم بشكل جيد عند إستخدام السماعة اللاسلكية لفترات طويلة في تشغيل الموسيقى أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو الركض.

كما تقدم سوني السماعة اللاسلكية اليوم مع صوتيات مميزة بExtra Bass، أيضاً تأتي سماعة Sony WF-SP800N بتصميم داخل الأذن، كما يدعم الضبط للتوافق بشكل جيد مع أذن المستخدم وذلك عبر تعديل القوس الذي يدعم السماعة اللاسلكية.

أيضاً يصل وزن كل جهة من سماعة Sony WF-SP800N إلى 9.5 جرام لذا تأتي بوزن ثقيل نوعاً ما، كما يمكن التحكم في السماعة اللاسلكية بخاصية اللمس في الجزء الجانبي من جهتي السماعة، وتتميز السماعة بصوتيات توافقية تدعمها ملفات تعريفية تعمل على ضبط الصوتيات عند الركض، السير، أو في أنماط أخر للتنقل.

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وتقدم سوني تطبيق Headphones Connect للهواتف الذكية على منصتي الأندوريد وiOS، والذي سيتيح للمستخدم ضبط تشغيل الصوتيات وفقاً للتجربة المفضلة، أيضاً تدعم السماعة الإقتران عبر البلوتوث 5.0.

سماعة Sony WF-SP800N تأتي بعمر شحن يصل إلى 9 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء، أو 13 ساعة دون ميزة إلغاء الضوضاء، بينما تضيف حافظة الشحن من 9 إلى 13 ساعة وفقاً لتمكين ميزة إلغاء الضوضاء، كما يمكن شحن السماعة لمدة 10 دقائق للحصول على عمر شحن ساعة تقريباً.

وتأتي سماعة Sony WF-SP800N بألوان الأسود والأبيض إلى جانب اللون الأزرق والبرتقالي، كما تتوفر على موقع سوني الرسمي اليوم بسعر 200 دولار.

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