تكنولوجيا: Honor تكشف عن سماعة Magic اللاسلكية بسعر 100 يورو تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Honor التجارية التابعة لهواوي اليوم عن إطلاق أول سماعة لاسلكية بعنوان Magic، والتي تتوفر في الأسواق العالمية بسعر 100 يورو.

تقدم شركة Honor سماعة Magic اليوم بتقنية hybrid active لإلغاء الضوضاء، كما توفر السماعة اللاسلكية باثنان من الألوان هما الأبيض والأزرق.

تأتي تقنية hybrid active لإلغاء الضوضاء في سماعة Magic اللاسلكية باثنان من الميكروفونات في الجهة الخارجية للسماعة لتأكيد إتجاه الحديث، بينما يأتي الميكروفون الثالث في الجهة الداخلية ليعمل على إزالة الضوضاء في الخلفية بقدرة 32 ديسيبل.

كما تضم سماعة Magic اللاسلكية محرك 10 مم، حيث تؤكد Honor على أن النقر السريع على السماعة اللاسلكية سيدعم المستخدم بميزة bass قوي وثلاثي الأبعاد.

أيضاً يتضمن المحرك طبقة رقيقة لتعمل على نقل الإشارات الصوتية بسلاسة وبنقاء ووضوح أكثر، حيث تقدم السماعة تجربة صوتية مميزة في تشغيل الموسيقى وفقاً لتصريحات Honor.

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كما تأتي سماعة Magic اللاسلكية بحافظة للشحن تصل إلى وزن 51 جرام، بينما يصل وزن كل جهة من السماعات إلى 5.5 جرام، كما تتصل السماعة اللاسلكية عن طريق البلوتوث لتدعم عمر تشغيل يصل إلى 3.5 ساعة، والتي تصل إلى 14.5 ساعة مع الحافظة.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة Magic اللاسلكية في السوق الأوروبي اليوم بسعر 99.90 يورو، كما تأتي في سوق ألمانيا وهولندا مع عرض مجاني بسوارة Honor Band 5 التي تباع بشكل مستقل بسعر 30 يورو، على أن يستمر العرض المجاني حتى 18 من مايو، كما تتوفر السماعة في سوق المملكة المتحدة قريباً بسعر 90 جنيه إسترليني.

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