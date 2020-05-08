الهاتف Galaxy A51 يبدأ بتلقي تحديث جديد يجلب معه واجهة Samsung One UI 2.1

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Galaxy A51 والذي أعلنت عنه شركة سامسونج في شهر ديسمبر من العام الماضي مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.0 بدأ الآن بتلقي تحديث جديد يجلب مع واجهة Samsung One UI 2.1.

هذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل ونسخ مُحسنة من AR Emoji و Quick Share و Music Share ونسخة مُحسنة من Gallery و Samsung Keyboard. ومع ذلك، هذا التحديث لا يجلب معه جميع ميزات Samsung One UI 2.1 إلى الهاتف Galaxy A51.

عمومًا، هذا التحديث يحمل البنية رقم A515FXXU3BTD4 ويبلغ حجمه 1.25 جيجابايت، وهو متوفر حاليًا في أفغانستان ومصر وروسيا وجنوب إفريقيا وكينيا والمغرب والمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، ولكن من المفترض أن يصل هذا التحديث لملاك الهاتف Galaxy A51 في بقية أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.