تسريب ألوان وسعر الهاتف Poco F2 Pro، وسيكلف نحو 570 يورو

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التقارير السابقة صحيحة، فمن المفترض أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Poco F2 Pro في اليوم 12 من شهر مايو الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على معلومات جديدة تفيد بأن الهاتف Poco F2 Pro سيصل في الواقع بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأرجواني والأبيض والأزرق والرمادي. ووفقا للمصدر، فإن النسخة التي تضم 128GB من الذاكرة الداخلية ستُكلف 47 آلف روبية هندية، وهو ما يُعادل 570 يورو.

كافة هذه الأدلة التي حصلنا عليها حتى الآن تشير إلى أن الهاتف Poco F2 Pro لن يكون هاتف جديد كليًا، وإنما هو الهاتف Redmi K30 Pro نفسه الذي تم إطلاقه في الصين في شهر مارس الماضي، فهو سيحصل على نفس التصميم ونفس المواصفات التقنية، والتغيير الوحيد سيطرأ على الإسم وشعار الشركة في الواجهة الخلفية للهاتف.

وبصرف النظر عن ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف Poco F2 Pro سيكون متوفرًا في نسختين، واحدة تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، في حين تضم النسخة الثانية 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية.

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عمومًا، لا تنسوا العودة إلينا في اليوم 12 مايو للحصول على المزيد من التفاصيل حول الهاتف Poco F2 Pro في حالة إذا كانت العلامة التجارية الفرعية Poco التابعة لشركة Xiaomi تخطط بالفعل لإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في ذلك التاريخ.