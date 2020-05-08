الطلبات المسبقة على الهاتف LG Velvet ستبدأ غدًا في كوريا الجنوبية، وسيكلف 735$

فاطمة أيت طالب - دبي - عملت شركة LG على التشويق للهاتف LG Velvet طيلة في الفترة الماضية بحيث كشفت لنا عن العديد من الأشياء حول هذا الهاتف. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا أخيرًا اليوم على معلومات حول السعر وموعد إطلاق الهاتف LG Velvet.

إبتداءً من يوم غد الموافق لـ 8 مايو، سيتمكن العملاء في كوريا الجنوبية من طلب الهاتف LG Velvet بشكل مسبق لدى إحدى شركات الإتصالات الثلاثة الكبرى في البلاد. وسيكلف هذا الهاتف العملاء إبتداءً من 899800 وون كوري، وهو ما يُعادل 735 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن الطلبات المسبقة ستنتهي في اليوم 14 مايو، وفي اليوم التالي سيتم عرض الهاتف للبيع بشكل رسمي.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد إتضح لنا أن الهاتف LG Velvet القادم من شركة LG سيضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 765 5G، وسيضم 8GB من الذاكرة العشوائية، و128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع، وشاشة OLED بحجم 6.8 إنش وبدقة +FullHD.

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وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات كذلك أن الهاتف LG Velvet سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ومكبرات صوتية مزدوجة، كما أنه سيحمل شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار، وشهادة المتانة العسكرية MIL-STD.