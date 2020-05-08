Honor تُطلق سماعات الأذن اللاسلكية Honor Magic Earbuds مقابل 100€

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم بإطلاق سماعات الأذن اللاسكلية Honor Magic Earbuds في أوروبا لتكون بذلك أول سماعات لاسلكية حقيقية من العلامة التجارية الصينية تصل إلى الأسواق الأوروبية. إنها متاحة بالفعل للشراء حول العالم، مع عروض ترويجية إضافية في هولندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

سماعات Honor Magic Earbuds الجديدة تضم مكبرات للصوت بقطر 10mm، وتعمل بتقنية البلوتوث 5.0 كما أنها تدعم A2DP 1.3 و HFP 1.6 و AVRCP 1.5. تضم أيضًا بطارية بسعة 37mAh في كل سماعة وتزن 5.4 جرام فقط، في حين أن علبة الشحن تزن 51 جرامًا وتضم بطارية بسعة 410mAh.

ووفقا لشركة Honor، فيجب أن يكون هذا كافيًا لتوفير ثلاث ساعات ونصف من تشغيل الموسيقى دون توقف بينما ترفع العلبة وقت الإستماع إلى 13 ساعة. وعلى ذكر ذلك، فعلبة الشحن تستغرق حوالي 1.5 ساعة لتُشحن عبر موصل USB Type-C.

تحتوي كل سماعة أذن على ثلاث ميكروفونات، والتي تتيح إلغاء الضوضاء أثناء المكالمة، مما يعني أنها تقوم بتصفية صوتك عندما تتحدث إلى شخص ما، ولا يوجد إلغاء للضوضاء عندما تستمع إلى الموسيقى.

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تحتوي سماعات Magic Earbuds أيضًا على عدد من الميزات الذكية مثل الإقتران السريع والفوري مع الأجهزة التي تعمل بروم EMUI 10. هذا يعني أنها تعمل أو تتوقف تلقائيًا عند خلعها أو وضعها، ولكن هذه الميزة مدعومة أيضًا فقط عن إقرانها مع أجهزة EMUI 10. تعمل عناصر التحكم الحساسة للمس على التشغيل والإيقاف المؤقت والإنتقال إلى الأغنية التالية أو السابقة، مع جميع الهواتف الذكية.

سماعات Honor Magic Earbuds الجديدة ستكون متاحة باللون الأبيض والأزرق، وستكلف 100 يورو في القارة العجوز.