الهاتف Nokia 6.3 سيأتي مع المعالج Snapdragon 67x، وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة HMD Global Oy عن الهاتف Nokia 6.2 في شهر سبتمبر الماضي مع المعالج Snapdragon 636. أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر الآن تقرير جديد يفيد أن الشركة الفنلندية تستعد لإطلاق الهاتف Nokia 6.3 مع المعالج Snapdragon 670 أو Snapdragon 675.

هذا التقرير الجديد يقول أيضًا أن الهاتف Nokia 6.3 قد يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف مع عدسات Carl Zeiss. وعلى سبيل المقارنة، فالهاتف Nokia 6.2 الحالي لا يستخدم عدسات Carl Zeiss ويضم ثلاث كاميرات فقط في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 16 ميغابكسل، في حين تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل والكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل.

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المصدر ذكر كذلك أن الهاتف Nokia 6.3 سيضم شاشة PureDisplay تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي ستبلغ دقتها 16 ميغابكسل، وسيأتي مع ذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB. وفيما يخص السعر، فالهاتف Nokia 6.3 سيُكلف 249 يورو وسيصدر في الربع الثالث من هذا العام.