MediaTek تكشف النقاب عن المعالج +MediaTek Dimensity 1000، وسيستهدف هواتف الألعاب

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة MediaTek النقاب اليوم عن معالج جديد متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G يُدعى +MediaTek Dimensity 1000. هذا المعالج الجديد يُعتبر بمثابة نسخة مُحسنة من المعالج MediaTek Dimensity 1000 الحالي بحيث يأتي مع تحسينات يبدو أنها مصممة خصيصًا للهواتف الموجهة للاعبين.

المعالج +MediaTek Dimensity 1000 الجديد يدعم الشاشات التي تمتاز بمعدل التحديث 144Hz مع دقة قصوى تصل إلى +FullHD. وعلاوة على ذلك، فهذا المعالج الجديد يأتي كذلك مع محرك جديد يُدعى MiraEngine يعمل على تحسين فيديوهات SDR وتحويلها إلى +HDR10.

قامت شركة MediaTek بتطوير 5G UltraSave لتقليل إستخدام المودم للطاقة من خلال التبديل الديناميكي للتردد إعتمادًا على ما تحتاجه التطبيقات. وهذا يسمح لها بخفض إستهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 32 في المئة. وفي البيئات المثالية، يُمكن لهذا المودم توفير سرعة تحميل تصل إلى 4.7Gbps وسرعة رفع تصل إلى 2.5Gbps.

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المعالج الجديد يأتي كذلك مع HyperEngine 2.0 المسؤول عن المعالج بالكامل ويقيس ترددات المعالج المركزي ومعالج الرسوميات، ويدير الذاكرة العشوائية أيضًا، وكل ذلك لضمان أفضل أداء.

المعالج الجديد يقلل من تأخر إستجابة WiFi و Bluetouth، ويضم تقنية ” مكافحة التشويش ” التي يجب أن تجعله مقاوم للتداخل. هذا أمر حيوي للألعاب لأنه سيسمح للاعبين بإستخدام وحدات التحكم اللاسلكية وسماعات الرأس.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo أعلنت أنها ستقوم بإطلاق هاتف ذكي جديد يستخدم المعالج +MediaTek Dimensity 1000، ولكنها لم تكشف لنا عن أي شيء حول هذا الهاتف، ولكن من الواضح أن هذا الهاتف سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.