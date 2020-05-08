مايكروسوفت تُعلن عن الجيل الثاني من سماعات الأذن اللاسلكية Surface Headphones 2

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن Surface Book 3 و Surface Go 2، فقد قامت شركة مايكروسوفت كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الجيل الثاني من سماعات Surface Headphones والتي تحمل إسم Surface Headphones 2. وهذه السماعات لا تزال تدعم تقنية إلغاء الضوضاء القابلة للتعديل.

تم أيضًا في سماعات Surface Headphones 2 الجديدة ضبط تقنية إلغاء الضوضاء القابلة للتعديل من أجل الأصوات البشرية، لذا يجب أن تكون قادرة على تقديم أداءٍ أفضل في هذا الصدد. عادة ما تكافح هواتف ANC مع ذلك. وبغض النظر عن ذلك، فسماعات Surface Headphones 2 الجديدة تأتي بلون إضافي جديد، وهو اللون الأسود.

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سماعات Surface Headphones 2 الجديدة من شركة مايكروسوفت إرتقت إلى البلوتوث 5.0 وتتوافق مع الترميز Qualcomm aptX Bluetooth. يمكن أن تدور سدادة كل أذن الآن بنحو 180 درجة أيضًا، وتم تقدير عمر بطارية هذه السماعات الجديدة في 20 ساعة علمًا أن الجيل السابق يوفر 15 ساعة فقط من الإستخدام.

ليست هناك أي تغييرات جديدة في سماعات Surface Headphones 2 والسعر لا يزال في حدود 249 دولار أمريكي، وهذه السماعات ستكون متاحة للشراء إبتداءً من 12 مايو.