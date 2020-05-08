مايكروسوفت تزيح الستار رسميًا كذلك عن Surface Go 2، وهو يُكلف إبتداءً من 399$

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بالكشف عن Surface Book 3، قامت شركة مايكروسوفت كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن Surface Go 2. وعلى عكس Surface Book 3 الذي إقتصرت فيه التغييرات على المواصفات التقنية، فالـ Surface Go 2 الجديد يأتي بتغييرات على مستوى التصميم والمواصفات التقنية معًا.

يُعتبر Surface Go 2 أصغر جهاز لوحي في تشكيلة Surface، وهو حصل الآن على شاشة أكبر بحجم 10.5 إنش من دون تغيير أبعاد الجهاز مما يعني أن شركة مايكروسوفت قامت بتقليص إطار الشاشة لتحرير المزيد من المساحة لها. وبصرف النظر عن الحجم، فقد قامت شركة مايكروسوفت كذلك برفع دقة هذا الجهاز اللوحي إلى 1920×1280 بكسل.

يمكن الحصول على Surface Go 2 الجديد مع المعالج Intel Pentium Gold مقابل 399 دولار أمريكي، ولكن مايكروسوفت توفر للمستهلكين إمكانية الحصول على هذا الجهاز مع الجيل الثامن من المعالج Intel Core m3 مع العلم بأن هذه النسخة الأخيرة تأتي مع 8GB من الذاكرة العشوائية ومع 128GB من الذاكرة الداخلية SSD مقابل 629 دولار أمريكي. وكما هو الحال دائمًا، فهذا الجهاز اللوحي يأتي كذلك مع لوحة المفاتيح القابلة للفصل Surface Type Cover، ولكنها تُباع بشكل منفصل مقابل 99 دولارأمريكي.





تقول شركة مايكروسوفت أن البطارية المستخدمة في Surface Go 2 تستطيع توفير نحو 10 ساعات من الإستخدام. وعلاوة على ذلك، فهناك دعم أيضًا لشبكات LTE، ولكن هذا الخيار متوفر فقط للنسخة المزودة بالمعالج Intel Core m3، وهي تكلف 729 دولار أمريكي.