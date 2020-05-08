شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom يستحوذ على شركة Keybase الناشئة لتوفير التشفير من طرف إلى طرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لتعزيز الأمان، استحوذت شركة Zoom على Keybase ، وهى شركة ناشئة شائعة تقدم خدمات اتصالات مشفرة - مثل المراسلة الآمنة ومشاركة الملفات، إذ تعد هذه الصفقة هى جزء من خطة Zoom لمدة 90 يومًا لمعالجة القضايا الأمنية التى تم تسليط الضوء عليها من خلال الزيادة الأخيرة فى الطلب.

ووفقا لموقع Engadget الامريكى، فى منشور عبر مدونتها، قالت Zoom إنها تخطط لتقديم وضع اجتماع مشفر من طرف إلى طرف لجميع الحسابات المدفوعة فى المستقبل القريب، فعتد تضمين تكنولوجيات Keybase ، سيتمكن مستخدمو Zoom الذين يقومون بجدولة الاجتماعات من اختيار التشفير من طرف إلى طرف، وسيمنع هذا الإعداد أى شخص من الاتصال، وسيعطل تسجيلات الاجتماعات المستندة إلى السحابة.

وتعد Keybase التى تضم فريقًا من 25 فردًا فقط، هى أول عملية استحواذ لـ Zoom فى تاريخها الممتد تسع سنوات، وفقًا لتقارير CNBC، كما أكد Max Krohn الشريك المؤسس لـ Keybase ، إن عدم الاضطرار إلى السفر سمح بإغلاق الصفقة بشكل أسرع بنسبة 25 بالمئة.

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مع وجود الكثير من الأشخاص الذين يعملون ويتعلمون من المنزل بسبب أزمة الفيروسات التاجية، شهد Zoom زيادة كبيرة فى الاستخدام، وكشف هذا الأمر عن عيوب أمنية أساسية حاسمة، وأصدر Zoom إصلاحات، وتعهد باستعادة ثقة المستخدمين، وشكل مجلس أمن وأدخل تغييرات أخرى.

,يقوم Zoom بتنفيذ المزيد من إجراءاته الموعودة لتعزيز الأمن ومنع "zoombombing" أو عمليات اقتحام الاجتماعات من قبل الضيوف غير المرغوب بهم، إذ أعطى المشرفين مؤخرا خيار تعطيل معرفات الاجتماعات الشخصية لجدولة الاجتماعات وبدئه، حتى يمكن للمتسلل الذى يكتشف المعرّف استخدامه لاستضافة مؤتمر عبر الفيديو.