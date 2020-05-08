شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك تأمين مكالمات الفيديو الخاصة بك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اتجاه الكثيرين لاستخدام تطبيقات وخدمات مكالمات الفيديو أثناء العمل من المنزل بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، ظهرت الكثير من المخاوف الأمنية حول هذه التطبيقات، لكونها تُشكل خطرا على خصوصية مستخدميها.

وقد أثارت التقارير الأخيرة حول الثغرات الأمنية فى تطبيق Zoom العديد من المخاوف التى لم تقتصر على التطبيق نفسه، بل امتدت إلى العديد من تطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى، حيث أصبح الأمر لا يقتصر فقط على المتسللين الذين يجب أن تقلق بشأنهم، بل يجب أيضا الحذر من الشركات التى تمتلك هذه المنصات.

فى تقرير حديث لمنظمة Consumer Reports اتضح أن تطبيقات مكالمات الفيديو مثل: Meet و Duo و Hangout التابعة لشركة جوجل، وتطبيقات Teams و Skype التابعة لشركة مايكروسوفت، وتطبيق WebEx، ليست أفضل حالًا من تطبيق Zoom، حيث إنها تستطيع القيام وفقًا لسياسات الخصوصية الخاصة بكل شركة بجمع البيانات التالية:

• تسجيل عنوان IP وأسماء المستخدمين لجميع المشاركين فى المكالمة ومدة استمرار المكالمة.

• القيام بإنشاء ملفات تعريفية للمستخدمين بناءً على معلومات الحساب الشخصى، التى قد تُباع للمعلنين والشركات الأخرى.

• الوصول إلى الملفات الصوتية فى حالة تسجيل الفيديو.

• استخدام الصوت المسجل للمستخدمين الذين اختاروا المشاركة للمساعدة فى تحسين التعرف على الصوت، والشيء نفسه مع تسجيلات الفيديو المخزنة.

كما ترى، حتى إذا افترضنا أن هذه الشركات تتعامل مع بياناتك ومعلوماتك الشخصية بشكل مسؤول، فإن حقيقة تخزين هذه المعلومات الشخصية الحساسة والاحتفاظ بها يمثل خطرًا عليك قبل كل شيء، مما يتطلب حماية بياناتك وتأمينها على هذه الخدمات بشكل دوري.

هل التطبيق آمن؟

إذا كنت غير مرتاح لسياسات الخصوصية فى تطبيقات شركات جوجل ومايكروسوفت، فيجب عليك البحث عن التطبيقات التى تعطى الأولوية للخصوصية، والتى يمكنك إيجادها فى دليل شركة موزيلا الذى يصنف تطبيقات مكالمات الفيديو حسب مستوى الأمان الخاص بها.

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وبالرغم من ذلك، يمكنك استخدام تطبيقات مثل: Meet أو Teams أو Webex طالما أنك تتخذ الحد الأدنى من الممارسات الأمنية الضرورية مثل:

• إنشاء حسابات أو عناوين بريد إلكترونى بأقل قدر ممكن من المعلومات الشخصية، ومنفصلة عن حساباتك الرئيسية واستخدامها للتسجيل فى هذه التطبيقات.

• احرص على الانضمام لمكالمات الفيديو فى هذه التطبيقات كضيف كلما أمكن ذلك.

• استخدم كلمة مرور لاجتماعات الفيديو التى تستضيفها لمنع الغرباء من التسلل إلى هذه الاجتماعات.

• كتم أو إيقاف الكاميرا والميكروفون كلما أمكن ذلك، سواء فى المكالمات أو عندما لا تستخدم التطبيق.

• فصل كاميرات الويب السلكية والميكروفونات السلكية أو تغطية كاميرات الحاسوب المحمول المدمجة بشريط لاصق.

• إنشاء كلمة مرور فريدة واستخدام تطبيق مدير كلمات مرور مشفر للبقاء فى أمان.

• استخدام الإعدادات الأكثر أمانًا لتقييد وصول التطبيق إلى الميكروفون والكاميرا والميزات الأخرى.

• إلغاء الاشتراك فى برامج تحسين المنتج التى تسمح للشركات بالوصول إلى مكالماتك أو تسجيلاتك.