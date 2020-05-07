ببجي موبايل تطلق خريطة ميرامار المحدّثة ضمن تحديث المحتوى الضخم

بعد أسابيع من انتشار أدلة شفرة مورس على وسائل التواصل الاجتماعي ونشاط العاصفة الرملية الغامض داخل اللعبة، أصدرت ببجي موبايل (PUBG MOBILE) اليوم إصدار 0.18.0 الذي سيضم تحديثات ضخمة في اللعبة وتعديلات وتحسينات على خريطة صحراء ميرامار (Miramar).

كما يشمل التحديث للعبة ببجي موبايل منطقة تشير بارك (Cheer Park) الجديدة وخيارات عرض نتائج المباريات المتقدمة وعملة AG وتذكرة رويال باس الجديدة للموسم 13 قريباً بتاريخ 13 مايو. وسيتمكن اللاعبون من اختبار قدراتهم ضمن الخريطة المحدثة والمتوفرة مجاناً عبر آب ستور جوجل بلاي.

بدأت تظهر رموز غريبة قبل عدة أسابيع في صور حساب ببجي موبايل الرسمي على تويتر وإنستاجرام، التي استطاع مجتمع اللعبة فك تشفيرها بذكاء واكتشفوا بأنها خرائط جديدة. وشهدنا انتشار عاصفة رملية متزايدة الحجم في خريطة ميرامار المحدثة وتم الكشف عن منطقة جديدة كلياً.

بالإضافة إلى المناطق السكنية والطرق والموارد الجديدة، تمت إضافة واحة وآثار حضرية لتوفير إستراتيجية جديدة لمناطق الهبوط، وبالمثل، سيتمكن اللاعبون من اختبار مهاراتهم في القيادة في مضمار السباق الجديد مع السيارة الجديدة ميرادو الذهبية والتي سيتوفر منها واحدة فقط ضمن الخريطة. ويستطيع اللاعبون أيضاً جمع مشروبات الطاقة ومسكنات الألم الموجودة في أجهزة البيع الآلية.

إضافةً إلى التحديثات الأساسية المذكورة أعلاه، تتضمن التحديثات الجديدة في خريطة ميرامار أيضاً:

بندقية Win94 التي تتميز بمدى أبعد بـ2.7 ومتوفرة فقط ضمن خريطة ميرامار.

تأثيرات العواصف الرملية: هناك احتمال أن تضرب العواصف الرملية العشوائية بعض المناطق في كل من ميرامار والقائمة الرئيسية.

إنجازات جديدة: تمت إضافة مجموعة جديدة من التحديات كي يختبر اللاعبون مهاراتهم في الخريطة المحدثة.

الأحداث الخاصة: يستطيع اللاعبون المشاركة في أحداث خريطة ميرامار الجديدة لكسب المكافآت الجديدة والحصرية والإنجازات الإضافية في أوضاع اللعبة الأخرى.

موضوع القائمة الرئيسية: تم تحديث القائمة الرئيسية في ببجي موبايل لتتناسب مع موضوع خريطة ميرامار.

يقدم تحديث المحتوى الضخم 0.18.0 اليوم مجموعة كبيرة من الإضافات الأخرى مثل:

تذكرة رويال باس الموسم 13 (متوفرة بتاريخ 13 مايو):

سيمتلك اللاعبون بفضل تذكرة رويال باس الموسم 13 إمكانية اختيار إما كابتن هوك (Captain Hawk) مستوى 50 أو فاير رينجر (Fire Ranger) مستوى 50 ضمن توي بلاي جراوند (Toy Playground).

كما تتضمن تذكرة رويال باس الجديدة لباس ألترا ديفيندر (Ultra Defender) وبابيت إيجنت (Puppet Agent) من المستوى 100 الذين يوفران ثلاثة خيارات للتنسيق والمطابقة، وتم التخلص من الأخطاء الطفيفة الأخرى وتحسين الأدلة التعليمية لرويال باس الموسم 13.

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تحديثات الأسلحة (ستصبح متوفرة قريباً):

سيتمكن اللاعبون الآن من تخصيص لون وأنماط وشعارات أسلحتهم بعد الحصول عليها، ويستطيعون باستخدام محرر إمبليم (Emblem) الجديد تنسيق الصور والأشكال الأساسية لإنشاء شعارات مخصصة.

ويمكن الحصول على مواد تحديث الأسلحة من العجلة وحتى شراء بعض المواد مباشرةً، كما يمكن استبدال الكتابة الموجودة على الجدران بملصقات غنكرافت (Guncraft) ولصقها على الأسلحة للزخرفة.

تشير بارك (Cheer Park):

يستطيع ما يصل إلى 20 لاعباً التفاعل في الوقت الفعلي في هذه المنطقة الاجتماعية الجديدة التي تضم ميزات متعددة من منطقة التدريب الأساسية، وسيتمكن اللاعبون في Cheer Park من عرض المعلومات من اللاعبين الآخرين، والتفاعل عبر Emotes وإضافة الأصدقاء وحتى شوي وجبات الدجاج معاً. ويستطيعون أيضاً صقل مهاراتهم عبر التعاون في أوضاع اللعب المختلفة أو زيارة نطاق الرماية أو تجربة وضعيّ المبارزة Duel والصيدHunt الجديدين في اللعبة.

شاشة UI جديدة للنتائج:

تمت ترقية شاشة النتائج في وضع اللعبة الكلاسيكي بشاشة النتائج التفصيلية الجديدة، حيث يستطيع اللاعبون الآن الاطلاع على إحصائيات المباراة ومقارنتها بإحصائيات أصدقائهم في نفس المستوى ليتمكنوا من تحليل أسلوبهم ومهاراتهم في اللعب بشكل أفضل، وهناك أيضاً خمسة معايير للتصنيف في شاشة النتائج متوفرة لتغيير نظام وشاشة التصنيف.

عملة AG:

بدءاً من اليوم، سيتم استبدال جميع العملات الفضية بعملة إيس جولد (AceGold) الجديدة كلياً، وهذا التحديث لا يشمل الفعاليات التي بدأت قبل التحديث، كما سيتغير سعر معظم العناصر التي يمكن شراؤها باستخدام UC في المتجر إلى AG.

وبالمثل، ستقدم مكافآت UC الخاصة برويال باس الآن إما 30 UC أو 400 AG في كل رتبة تقابلها. كما يمكن استخدام عملة UC الآن لتعويض الاختلافات الصغيرة عند عدم امتلاك اللاعبين لما يكفي من عملة AG للصناديق.

تضم التحسينات المتنوعة الإضافية في تحديث 0.18.0:

سلاح الساحة الجديد الحصري: P90 مزود بطلقات 9 مم ومستودع يضم 50 لقطة، حيث يوفر سلاح P90 أوضاع إطلاق نار للطلقات الفردية أو المتتالية أو الأوتوماتيكية بالكامل ويمكن تجهيزه بجميع ملحقات SMG.

منظار مائل: أصبح يمكن الآن تجهيز جميع الأسلحة تقريباً بمنظار مائل الجديد للتبديل بين جميع النطاقات الأخرى، ويمكن سرقة المناظير هذه عبر (اللوت) ضمن كل خريطة.

تحسينات متنوعة: إضافة ميزة (لعب مباراة أخرى) وإعادة عرض طريقة الموت والإعدادات وخيار دعوة الفريق وميزة الإعجاب وإنشاء الشخصيات والقتال في الوضع الكلاسيكي وموازنة الأسلحة النارية وملحقاتها وملخصات الموسم ونظام بروذرز إن آرمز (Brothers in Arms) وخيارات التنزيل وغيرها من الإصلاحات.

يستطيع مجتمع اللعبة التعرف على المزيد حول المزايا الجديدة عبر مشاهدة الفيديو ، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات قريباً بعد هذا التحديث الهائل حول مزايا ببجي موبايل القادمة، بما في ذلك دليل جنغل أدفنتشر (Jungle Adventure Guide) ووضع بلوهول (Bluehole) في خريطة إيفو غراوند (EvoGround) والمزيد.