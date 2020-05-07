تكنولوجيا: تعال وشوف هذا البروجكتر الذكي Anker Nebula Apollo ! “عرض حصري”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع الظروف التي نمر بها خلال هذه الأيام، فإن وسائل الترفيه أصبحت مقتصرة على الأماكن المنغلقة المعزولة مثل المنزل، ولهذا السبب فإن تطبيق مفاهيم جديدة للترفيهية داخل المنزل يعتبر أمر لابد منه للمساعدة على كسر الروتين اليومي الممل.

وبالتأكيد سيساعدك بروجكتر أبولو الجديد المتنقل ذو الحجم الصغير على كسر هذا الملل، خاصةً إذا قمت بتطبيقه في سطح منزلك أثناء تناولك الإفطار مع أسترك أو في أوقات فراغك العادية.

ما هو بروجكتر أبولو الجديد؟

هو بروجكتر ذكي يطلق عليه Anker Nebula Apollo قدمته الشركة مؤخرًا وهو يوفر لك إمكانية مشاهدة أفلامك ومقاطع الفيديو المفضلة إليك داخل المنزل بدقة عالية للغاية وألوان واقعية، مما يتيح لك تجربة مشاهدة مثالية كأنك في السينما مع شاشة كبيرة تجعل العرض أكثر كفاءة، كما يمكنك استخدامه في المكتب لاجتماعاتك المهمة والاستمتاع بعرض أكثر جودة واحترافية.

داخل الصندوق

ستجد بداخل الصندوق جهاز البروجكتر نفسه مع شاحن وجهاز للتحكم عن بُعد، بالإضافة إلى بعض الكتابيات لدليل الاستخدام.

التصميم

يأتي جهاز Anker Nebula Apollo بحجم صغير جدًا مما يسهل عملية التنقل، فيبلغ طوله 19.5 سم ويبلغ عرضه 6 سم، في حين يبلغ وزنه 579 جرام.

من الجهة السفلية، يحتوي البروجكتر على منفذ HDMI ومنفذ USB ومقبس للشحن، ومن الجهة الجانبية يوجد عجلة للتحكم في مسألة التركيز والدقة بشكل يدوي.

يوجد بالجهاز أيضًا زر خاص لإعادة اقتران البلوتوث وزر آخر للطاقة، ومستشعر الـ IR الخاص بجهاز التحكم عن بعد.

يتوفر البروجكتر باللون الأسود.

الأداء

في البداية، هناك ثلاثة طرق للتحكم بهذا البروجكتر، إما عبر جهاز التحكم عن بعد، أو لوحة اللمس الشفافة، أو عن طريق تطبيق Nebula Connect من هاتفك الذكي.

ستتمكن من تصفح الواجهة بتقنية اللمس بكل سهولة، حيث تمنحك لوحة اللمس الشفافة القدرة على التنقل بين القوائم من الجهاز مباشرة بكل سهولة.

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يدعم الجهاز اتصال Wi-Fi و Bluetooth، بالإضافة إلى AirPlay لأجهزة iOS، وخدمة Miracast (بث محتوى الجوال) وخدمة DLNA (التخزين والبث الشبكي)، و OTA، و Media Player، ومتجر التطبيقات.

يوفر البروجكتر صورة في غاية الوضوح والدقة، فستتمكن من الاستمتاع بأفلامك وعروضك وألعابك المفضلة بدقة ووضوح. ومن اهم ما يتميز به الجهاز هو انه يدعم تقنية DLP مع دقة 480 بكسل، كما انه يقدم نسبة سطوع تبلغ 200 nits.

يبلغ حجم إسقاط الشاشة من 20 حتى 100 بوصة، وتبلغ دقة الشاشة الأصلية 845 × 480 بكسل، مع استعراض عالي الوضوح حتى 1080 بكسل. ويبلغ مقاس الصورة 20- 120 بوصة، وتبلغ نسبة العرض إلى الارتفاع 9:16.

يصل وقت تشغيل إلى 4 ساعات من العمل، بحيث يمكنك تشغيل الفيديو بعد شحن البروجكتر لمرة واحدة وبشكل كامل.

ولإمكانية تكبير الصوت، فسيتعين عليك شبك البروجكتر مع سماعة مكبرة لاسلكية، ومن ثم الاستمتاع بأصوات الأفلام وكأنك داخل السينما. وضع في اعتبارك أن الجهاز يوفر سماعة داخلية بقدرة 6 وات.

يدعم Anker Nebula نظام تشغيل Android 7.1 والذي يمنحك إمكانية تحميل تطبيقات يوتيوب ونتفلكس وهولو وأمازون برايم بشكل مباشرة والبدء بمشاهدة الفيديوهات والأفلام دون الحاجة لتوصيل أجهزة إضافية.

جدير بالذكر انه لا يمكن نسخ المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر من هولو ونتفلكس وغيرها من الخدمات المماثلة. قم بتنزيل التطبيقات واستخدامها مباشرة من خلال البروجكتر لعرض المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر من هؤلاء المزودين.

البطارية

يحتوي جهاز البروجكتر على بطارية ليثيوم بوليمر مدمجة بسعة 9750 مللي أمبير والتي توفر لك 4 ساعات من التشغيل، ويمكنك شحنها عبر منفذ USB.

السعر والعرض الحصري

يتوفر Anker Nebula Apollo بسعر 1999 ريال سعودي ويمكنك الحصول عليه من هنا. لا تنسى استخدام كود الخصم “STAYHOME” والمتاح حتى 15 مايو لتحصل على خصم 200 ريال.

الحساب الرسمي لشركة Anker السعودية وللإستفسار:

ملاحظة: 1- الكود شغال إلى 15 من شهر مايو

2- ضمان وكيل انكر الوحيد ف السعودية هو ركن الشريف.

0.00 يعتبر بروجكتر Anker Nebula Apollo خيار مذهل إذا كنت ترغب في مشاهدة الأفلام والبرامج على شاشة كبيرة وكأنك داخل السنيما، فهو يوفر عدة مميزات ويستمر في العمل حتى 4 ساعات. 0.9/10 الإيجابيات جودة صورة ممتازة، خاصةً في الظلام

مكبر صوت مدمج قوي

يدعم خدمات بث عديدة مثل نتفلكس ويوتيوب

عمر بطارية جيد جدًا

حجمه صغير وخفيف السلبيات نسبة السطوع ليست بالأمثل

لا يدعم كل التطبيقات

يدعم الاقتران بالسماعات اللاسلكية فقط

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