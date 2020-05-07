تكنولوجيا: مايكروسوفت تحدد مكافأة بقيمة 100000 دولار لإختراق نظام Linux OS المخصص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البرمجيات مايكروسوفت مؤخراً عن رصد مكافأة بقيمة 100000 دولار للمتسللين ممن لديهم القدرة على إختراق نظام الشركة المخصص من Linux OS.
قامت شركة مايكروسوفت خلال العام الماضي بإطلاق إصدار مضغوط من Linux لنظام Azure Sphere، والذي صمم للعمل على شرائح لمنصة IoT، حيث صمم نظام التشغيل بشكل خاص لهذا الغرض لدعم تشغيل التطبيقات والخدمات في وضع آمن وبأعلى معايير الحماية.
ولقد أعلنت مايكروسوفت عن مكافأة بقيمة 100 ألف دولار بهدف إختبار كفاءة معايير الحماية في النظام، حيث من المقرر أن تقدم المكافأة للمتسللين عند إختراق نظام الحماية Pluton في نظام Azure Sphere OS، أو في حالة إختراق وضع الحماية Secure World sandbox.
كما يستمر برنامج المكافأة في تحدي المتسللين على مدار 3 أشهر، والتي بدأت منذ الأول من يونيو، وتستمر حتى 31 من أغسطس، أيضاً أكدت مايكروسوفت على أن التحدي يستهدف نظام Azure Sphere OS بشكل خاص، ولا يشمل الجزء السحابي.
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