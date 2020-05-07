شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة بالعالم العربى..قطاع المواصلات بدبى يستخدم نظارة ذكية للكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة أمن المواصلات بدبى، أنها تقوم حاليا بتجربة النظارة الذكية "Rokid T1" لقياس درجة حرارة مستخدمي قطاع النقل والمواصلات، لمنع تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، كوسائل احترازية للسيطرة على تفشى جائحة الفيروس التاجى.

وأكد موقع سبوتنيك، أن النظارة الذكية، يمكن اعتبراها الأولى على مستوى المنطقة، تم تطويرها بتقنية عالية لاستخدامها للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وهي تدمج تكنولوجيا التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء وتقنيات الذكاء الاصطناعي،مشيرا إلى أنه قد تم استخدام النظارة في الصين وأثبتت فعالياتها في قياس درجة حرارة الجمهور بدقه عالية.

ومن جهته صرح العميد عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، أن مهمة النظارة الذكية هي الكشف عن ارتفاع درجة حرارة الشخص المصاب، وستساعد النظارة على تسهيل مهام عناصر التأمين للتعرف على الأشخاص الذين يانون من ارتفاع درجة الحرارة بسرعة وبدقة.

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وكشف أن النظارة تستطيع الكشف حراريا على الأشخاص من مسافة 2 متر حيث يمكن قراءة درجة حرارة عدد 100 شخص في الدقيقة.