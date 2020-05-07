شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعلن عودة صاروخ فضاء تجريبى غدا الجمعة بعد رحلة قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة الصينية اليوم الخميس، إن سفينة فضاء صينية تعمل بشكل طبيعى فى المدار، مع وجود ألواحها الشمسية فى مكانها وتثبيت رابط الاتصال بها، وتم إطلاق سفينة الفضاء على متن الصاروخ الجديد، لونج مارش 5 بى، من جزيرة هاينان يوم الثلاثاء.

وتقوم المركبة بمهمة تجريبية بدون أى طاقم، لكنها على ما يبدو نسخة محسنة فى الكبسولة شنتشو التى بنيت على أساس نموذج المركبة السوفيتية سويوز ويمكنها أن تحمل ستة رواد فضاء بدلا من ثلاثة.

ووفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية، قالت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية الرسمية إن المركبة الفضائية تحلق بثبات فى "مدار بيضاوى مختصر للغاية، بينما تعمل إمدادات الطاقة والقياسات ووصلات التحكم بطريقة عادية".

ولم يتم الكشف عن أى معلومات حول الخطأ الذى حدث مع "كبسولة مرنة وقابلة لإعادة الشحن" تم اختبارها كجزء من المهمة. وقالت وكالة الفضاء الصينية فقط إنها عملت بشكل غير طبيعى أثناء إعادة الدخول أمس الأربعاء ويتم حاليا تحليل البيانات.

ومن المقرر أن تدور المركبة الفضائية حول الأرض ثلاث مرات قبل العودة إلى الغلاف الجوى والهبوط فى موقع دونغفنج فى منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين غدا الجمعة، حسب ما نقلت وكالة أنباء شينخوا عن جى تشى مينغ، مساعد مدير وكالة الفضاء الصينية.

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وتعمل الصين على تأسيس محطة مدارية دائمة بعد استبعادها من محطة الفضاء الدولية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اعتراضات الولايات المتحدة.

وأطلقت الصين فى السابق محطة فضائية تجريبية، وتخطط لإرسال أربعة أفراد طاقم وأربع بعثات شحن لإنهاء تأسيس محطة فضائية دائمة فى غضون عامين تقريبا.

وحقق برنامج الفضاء الصينى المزدهر خطوة مهمة من خلال هبوط مركبة فضائية على الجانب البعيد من القمر غير المكتشف إلى حد كبير فى العام الماضى ويخطط لإرسال مركبة إنزال ومركبة متجولة إلى المريخ.

وتطور البرنامج الصينى بسرعة، خاصة منذ مهمته المأهولة الأولى فى عام 2003، وسعى للتعاون مع وكالات الفضاء فى أوروبا وأماكن أخرى.