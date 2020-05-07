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وأشارت معطيات صينية سابقة إلى تاريخ مختلف، وفقا لآخر الأبحاث في التركيبة الجينية للفيروس.
ويقول تقرير من موقع “ساوث تشينا مورنينغ بوست” إن “دارسة جديدة من المقرر نشرها في المجلة العلمية العدوى وعلم الوراثة والتطور خلصت إلى أن الفيروس حقق القفزة الأولى من المضيف الأول (الحيوان) إلى البشر في وقت ما بين 6 تشرين الأول و11 كانون الأول من العام الماضى.
وتستند النتائج إلى تجميع وتحليل أكثر من 7000 تسلسل من الجينوم، جمعت من جميع أنحاء العالم منذ يناير.
ومن خلال دراسة تطور الطفرات، تمكن الباحثون من كلية لندن الجامعية وجامعة جزيرة ريونيون من إعادة تشغيل ساعاتهم إلى نقطة انطلاق مشتركة.
كما تمكنوا من تحديد الطفرات الرئيسية للفيروس، الذي استمر في التطور منذ القفزة الأولى إلى البشر.
واستنادا إلى معلومات عن أول تسلسل كامل لجينوم الفيروس الذي نشره مختبر في شنغهاي في كانون الثاني، وتحليلات الجينوم الأخرى، خلص العلماء في وقت سابق إلى أن الفيروس قفز إلى البشر عبر الحيوان الوسيط في وقت ما من شهر تشرين الأول.
ولكن مع ظهور المزيد من المعلومات في أواخر الشهر الماضي، تبين أن الفيروس بدأ في تشرين الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر متى حدّد العلماء تاريخ “القفزة الأولى” لفيروس كورونا المستجد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.