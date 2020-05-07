تكنولوجيا: AMD تكشف عن معالجات Ryzen Pro 4000 لأجهزة الحاسب المخصصة لقطاع العمل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD عن معالجات Ryzen Pro 4000 التي تستهدف دعم الأجهزة الإحترافية أو المميزة بالحجم النحيف لرجال الأعمال، والتي تدعم قريباً كلاً من أجهزة Lenovo وHP.

تستعد شركة AMD لمنافسة إنتل في سوق أجهزة الحاسب الإحترافية، مع سلسلة معالجات Ryzen Pro 4000 التي أعلن عنها رسمياً اليوم، والتي تنافس Intel vPro.

ترتكز سلسلة معالجات Ryzen Pro 4000 على دقة تصنيع 7 نانومتر، كما تدعم TDP بقدرة 15W، والتي تأتي بمستوى يحاكي معالجات إنتل من سلسلة U، على أن تدعم أجهزة الحاسب النحيفة ultra المخصصة لرجال الأعمال.

وتقدم AMD معالج AMD Ryzen 7 Pro 4750U بعدد 8 من الأنوية، مع 16-thread، وسرعة 4.1GHz، بينما يأتي معالج Ryzen 5 Pro 4650U بعدد 6 من الأنوية وسرعة رئيسية 2.1Ghz والتي تصل إلى 4.0Ghz، أيضاً ينطلق معالج Ryzen 3 Pro 4450U بسرعة رئيسية 2.5GHz وتصل إلى 3.5Ghz.

مقارنة آداء معالج AMD Ryzen 7 Pro 4750U مع معالج إنتل Core i7-10710U

تقدم AMD معالج Ryzen 7 Pro 4750U اليوم لمنافسة معالج إنتل Core i7-10710U وهو أقوى معالج 15W TDP من إنتل، ولقد سجل معالج AMD في إختبارات الشركة آداء أفضل بنسبة 25% في إختبارات Geekbench 5.

كما تفوق Ryzen 7 Pro 4750U في إختبارات Cinebench nT, PCMark 10 Digital Creation على معالج إنتل Core i7-10710U، بينما تفوق معالج إنتل في إختبارات Cinebench 1T فقط بفارق 2%،

مقارنة آداء معالج Ryzen 5 Pro 4650U مع معالج إنتل Intel Core i5-10210U

أيضاً إستعرضت AMD كفاءة آداء معالج Ryzen 5 Pro 4650U في الفئة المتوسطة مقارنة بمعالج إنتل Core i5-10210U، حيث قدم معالج Ryzen 5 Pro 4650U في إختبارات Geekbench 5 آداء أسرع بنسبة 86% من معالج Core i5-10210U.

أيضاً سجل معالج AMD آداء أفضل في إختبارات Cinebench nT بنسبة 97%، وبنسبة 76% في Passmark 9 لذا تفوق معالج Ryzen 5 Pro 4650U من AMD في كافة الإختبارات.

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وفي إختبارات أخرى قارنت AMD آداء معالج Ryzen 5 مع معالج Core i7-10510U، حيث تفوق أيضاً بآداء سريع بنسبة 32% في إختبارات Geekbench 5، وبنسبة 36% في إختبارات Passmark 9.

مقارنة آداء AMD Ryzen Pro 4000 بمعالجات Ryzen Pro 3000

قدمت شركة AMD سلسلة معالجات Ryzen Pro 4000 بآداء أفضل من سلسلة معالجات Ryzen Pro 3000 السابقة، حيث جاء معالج Ryzen 7 Pro 4750U بآداء أسرع بنسبة 120% مع thread متعدد مقارنة بمعالج Ryzen 7 Pro 3700 في إختبارات الآداء في Cinebench R20 NT، وفي thread الأحادي قدم آداء أفضل بنسبة 27%، مع تحسينات في الجرافيك بنسبة 13%.

مميزات AMD Ryzen Pro

تقدم شركة إنتل معالجات vPro بمجموعة من المميزات التي تستهدف الحماية في أجهزة الحاسب الدفتري، والتي تدعم IT في إدارة مجموعة من أجهزة الحاسب.

من جانب أخر تركز شركة AMD في معالجات Ryzen Pro على ثلاثة نقاط رئيسية وهي الحماية التي يتم تنفيذها في أكثر من مرحلة، مع معمارية جديدة، وتشفير الذاكرة وأدوات تعود إلى جهات خارجية، وتأتي النقطة الثانية في دعم المعالجات إلى إمكانية الإدارة عبر Microsoft Endpoint Manager، بينما تأتي النقطة الثالثة في تقنية الشركة التي تعرف ب”AMD “Business Ready والتي تضمن دعم الشركة على المدى الطويل.

الطاقة في معالجات AMD Ryzen Pro 4000

تقدم AMD سلسلة معالجات AMD Ryzen Pro 4000 بآداء أفضل في إستهلاك شحن البطارية في أجهزة الحاسب التي تستهدف رجال الأعمال، حيث تؤكد AMD على أن معالجات Ryzen Pro 4000 تأتي بتحسينات كبيرة في دعم عمر أطول في شحن البطارية، ليصل إلى عمر شحن 20 ساعة في معالج Ryzen 7.

أجهزة الحاسب القادمة بمعالجات Ryzen Pro 4000

أكدت AMD على دعم سلسلة معالجات Ryzen Pro 4000 لإصدارات HP ولينوفو القادمة من الأجهزة المخصصة لرجال الأعمال، حيث تقدم لينوفو المعالجات الجديدة في كلاً من ThinkPad T14، و ThinkPad T14s، وThinkPad X13، وThinkPad L14 إلى جانب L15، بينما تقدم HP معالجات Ryzen Pro 4000 في أجهزة ProBook x360 435 G7 و ProBook 445 G7 وأيضاً 455 G7.

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