كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت NFC اليوم عن معايير جديدة في تقنية الشحن اللاسلكي WLC الذي يستهدف الأجهزة الصغيرة، ويتيح للأجهزة الذكية الشحن والتواصل في نفس الوقت.
تأتي معايير الشحن اللاسلكي الجديد WLC التي أعلن عنها اليوم من NFC، لتتيح للهواتف الذكية ووحدات الشحن، الشحن والتواصل بين الأجهزة المتوافقة، مع دعم نقل الطاقة بقدرة 1W.
ولقد قدمت شركة وان بلس مؤخراً تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة تصل إلى 30W، بينما وصلت تقنية Qi للشحن اللاسلكي إلى قدرة 5W، وهي قدرة كافية لدعم شحن الأجهزة التي ترتكز على الإتصال بالإنترنت مثل الساعات الذكية، أو السوارات الذكية، وسماعات الأذن.
من جانب أخر تدعم حافظات السماعات اللاسلكية الشحن عبر الحافظات الخاصة بالسماعات، كما تأتي بعض الإصدارات من الهواتف الذكية بميزة الشحن اللاسلكي العكسي، الذي يأتي بقدرة منخفضة غالباً، بينما تشير التوقعات إلى أن تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة WLC تقدم إحتمالات أكثر في تقنية الشحن اللاسلكي، التي تدعم شحن الأجهزة الصغيرة مع تغيير تصميم هذه الأجهزة، حيث يمكن أن تدعم إزالة مقبس الشحن لهذه الأجهزة بشكل نهائي للإعتماد على تقنية الشحن اللاسلكي فقط.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: NFC تعلن عن معايير جديدة في تقنية الشحن اللاسلكي للأجهزة الصغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.