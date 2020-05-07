شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التكنولوجيا فى دمه.. اسم مولود إيلون ماسك يضعه فى مشكلة.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس التنفيذى لشركة Tesla والملياردير التكنولوجى إيلون ماسك، وصديقته الفنانة جرايمز، طفلهما الأول، لكن يبدو أن إيلون وزوجته يواجهان مشكلة حقيقية بعد قرارهما إطلاق اسم غريب على ابنهما الجديد المولود حديثا.

ووفقا لموقع سبوتنيك، قد لا يتمكن إيلون وجرايمز، من تسجيل اسم ابنهما، بعد أن واجهتهما عقبة قانونية حول طبيعة الاسم الذي يجب أن يطلق على مواطني ولاية كاليفورنيا، المكان الذى ولد فيه الطفل.

وقال المشرف فى مكتب السجلات التابع لوزارة الصحة العامة في لوس أنجلوس، إن الاسم الذى اختار إيلون وجرايمز لمولودهما مخالف للقانون في كاليفورنيا، حيث لا يمكن إدراج رموز أو رسوم في الاسم، وكان المليونير الأمريكي الشهير قد قرر تسمية ابنه بالرمز "X Æ A-12"، الذي أثار استغراب الكثير من متابعي المليونير الشهير.

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وكانت جرايمز قد أعلنت أنهما قررا تسمية ابنهما "X Æ A-12"، وشرحت المغنية معاني الرموز بتغريدتها "X ، المتغير المجهول. Æ وهو الحب أو الذكاء الاصطناعي. A-12 وهي طائرتنا المفضلة. وحرف A كناية عن أغنيتي المفضلة (Archangel)".

ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، ينص القانون على أن الأسماء يجب أن تتضمن 26 حرفًا من الأبجدية الإنجليزية فقط، وهو ما لا يتوافق مع الاسم الذى اختاره إيلون ماسك وجرايمز، حيث يحتوي على حرفين فقط.