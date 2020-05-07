شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة بفيس بوك تتسبب فى تعطل العديد من التطبيقات على هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت العديد من تطبيقات نظام IO مشاكل فى العمل أمس الأربعاء لأكثر من ثلاث ساعات، وذلك وفقًا لتقارير متعددة على منصة تويتر وتقارير المستخدمين ضمن موقع تتبع أداء مواقع الويب Downdetector ، الذى أوضح أن تطبيقات Spotify وTikTok و Pinterest و Tinder وغيرها من التطبيقات قد تأثرت بالمشكلة.

وكانت مجموعة تطوير البرمجيات الخاصة بشركة فيس بوك SDK المستخدمة لتشغيل ميزات تسجيل الدخول للعديد من التطبيقات مسئولة عن المشكلة، وأبلغ العديد من المطورين عن مشكلات فى (SDK) ضمن موضوع على منصة GitHub

وقال متحدث باسم فيس بوك: "تضمن إصدار جديد من فيس بوك صادر فى وقت سابق اليوم تغييرًا أدى إلى حدوث أعطال لبعض المستخدمين فى بعض التطبيقات التى تستخدم مجموعة تطوير البرمجيات الخاصة بنا لنظام التشغيل (iOS)، وقد حددنا المشكلة بسرعة وجرى إصلاحها، ونحن نعتذر عن أى شيء غير مناسب".

ويعتمد المطورون فى شركات التكنولوجيا على مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) الخاصة بشركة فيس بوك من أجل الحصول على إحصاءات إعلانية بالإضافة إلى ميزة تسجيل الدخول الخاصة بالشركة، وقال المطورون إن (Facebook SDK) لنظام (iOS) تتصل بخوادم فيس بوك فى كل مرة يشغل فيها المستخدم تطبيقًا مرتبطًا بها.

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وما تبع المشكلة هو أن مجموعة تطوير البرمجيات SDK كانت تتوقع رد الخادم بتنسيق معين، وهو الرد الذى لم تقدمه خوادم فيس بوك يوم الأربعاء، وتعطلت Facebook SDK بدون رد الخادم المناسب، مما أدى أيضًا إلى تعطيل جميع التطبيقات التى استخدمتها.

ولم يكن المستخدم بحاجة إلى تسجيل الدخول إلى التطبيقات عبر فيس بوك للتأثر بالأعطال، ومن الواضح أن فيس بوك قد أجرت تعديلًا ما، الأمر الذى أدى بدوره إلى جعل مجموعة تطوير البرمجيات SDK تتسبب بتعطل التطبيقات التى تستخدمها، لكن فيس بوك أصلحت المشكلة وعادت التطبيقات لاحقًا للعمل مرة أخرى كالمعتاد.